Microsoft Edge для Android получил поддержку расширений. Можно круто прокачать его возможности

Компания Microsoft добавила Android-версии браузера Edge поддержку любых расширений, которые доступны этой программе на десктопе. Эта возможность только тестируется и есть лишь в Canary-сборке, причём она по умолчанию отключена и даже скрыта.
Для включения этой функции нужно запустить Microsoft Edge Canary, перейти на страницу скрытых настроек по адресу edge://flags, найти Android Extension, выбрать опцию Enabled, принудительно закрыть браузер и запустить его снова. После этого требуется нажать на меню-гамбургер в правой нижней части экрана, выбрать «Параметры», перейти в раздел «О программе Microsoft Edge» и пять раз нажать на номер сборки, чтобы появился раздел «Параметры разработчика».
Далее нужно проделать следующие действия, которые позволят добавлять в браузер расширения:
Откройте веб-версию магазина Microsoft Edge Add-ons, найдите нужное расширение и скопируйте его ID, который указан в конце адресной строки.
Вернитесь в «Параметры разработчика», найдите Extension install by id и вставьте скопированный ID-номер расширения.
По той же простой схеме можно добавить в Edge любые другие расширения, выложенные в магазине. После этого в меню Edge появится раздел «Расширения», где можно посмотреть все установленные расширения и настроить их, если это предусмотрено разработчиками.
Вероятно, после непродолжительного тестирования поддержка расширений появится в релизной версии Edge для Android, а их установка будет производиться гораздо проще — непосредственно со страниц того или иного расширения.
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