Microsoft Edge для Android получил поддержку расширений. Можно круто прокачать его возможности

Александр


Компания Microsoft добавила Android-версии браузера Edge поддержку любых расширений, которые доступны этой программе на десктопе. Эта возможность только тестируется и есть лишь в Canary-сборке, причём она по умолчанию отключена и даже скрыта.

Для включения этой функции нужно запустить Microsoft Edge Canary, перейти на страницу скрытых настроек по адресу edge://flags, найти Android Extension, выбрать опцию Enabled, принудительно закрыть браузер и запустить его снова. После этого требуется нажать на меню-гамбургер в правой нижней части экрана, выбрать «Параметры», перейти в раздел «О программе Microsoft Edge» и пять раз нажать на номер сборки, чтобы появился раздел «Параметры разработчика».

Далее нужно проделать следующие действия, которые позволят добавлять в браузер расширения:

Откройте веб-версию магазина Microsoft Edge Add-ons, найдите нужное расширение и скопируйте его ID, который указан в конце адресной строки.

Вернитесь в «Параметры разработчика», найдите Extension install by id и вставьте скопированный ID-номер расширения.

По той же простой схеме можно добавить в Edge любые другие расширения, выложенные в магазине. После этого в меню Edge появится раздел «Расширения», где можно посмотреть все установленные расширения и настроить их, если это предусмотрено разработчиками.

Вероятно, после непродолжительного тестирования поддержка расширений появится в релизной версии Edge для Android, а их установка будет производиться гораздо проще — непосредственно со страниц того или иного расширения.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Появился крутейший браузер — это полный аналог Chrome, совместимый даже с Windows 7, XP и Vista
Microsoft уже не знает, как пропихнуть свой Edge. Теперь он маскируется под Chrome
В Chrome встроили нейросеть. Как включить?

Рекомендации

Рекомендации

Как читать сообщения в WhatsApp незаметно для отправителя
Легальный способ бесплатно активировать Windows и Office
Apple разъяснила, как пользоваться iOS 17.3 и не лишиться iPhone
Как заменить иконку iOS-приложения «Сбербанка» на классическую

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии