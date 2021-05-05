





Метка AirTag была создана для того, чтобы легко и быстро находить свои вещи — например, рюкзак или ключи. Однако может случиться так, что метка окажется за пределами радиуса действия Bluetooth вашего iPhone. Но и это не беда — благодаря сети Локатора в одноименном приложении вы все равно сможете ее обнаружить при помощи других устройств Apple поблизости.Но что делать, если Локатор показывает не текущее, а лишь последнее местоположение AirTag на карте? В таком случае вам может помочь режим пропажи. Включить его достаточно просто: откройте приложение Локатор, выберите пункт «Вещи» и найдите среди них нужный AirTag:Теперь нажмите на него, после чего свайпните вверх для открытия всех настроек. Выберите пункт «Режим пропажи» и включите его. Нужно будет ввести контактный номер телефона и, при желании, сообщение нашедшему:Также стоит активировать пункт «Уведомлять при обнаружении»: в таком случае, если сеть Локатора обнаружит вашу метку, вам на iPhone придет уведомление об этом.После всех этих действий напротив AirTag в Локаторе должна появиться информация о том, что режим пропажи включен. И теперь любой человек, нашедший метку, может поднести ее к iPhone или смартфону на Android с NFC, после чего ему будет предложено посетить сайт Apple, где будет указано ваше сообщение и номер для связи.