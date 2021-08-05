Разработчики обновили утилиту iMazing, предназначенную для поиска вирусов на устройствах. iMazing версии 2.14 для macOS и Windows теперь может обнаруживать на iPhone вредоносное ПО Pegasus, которое было выпущено израильской компанией NSO и обнаружено примерно на 50 тысячах устройств по всему миру (в основном у журналистов и политиков).
Pegasus задействует уязвимости нулевого дня, которые неизвестны разработчикам операционных систем и антивирусных приложений, поэтому очень хорошо скрывается в памяти устройства. Ранее правозащитная организация Amnesty International разработала утилиту Mobile Verification Toolkit, позволяющую выявить этот вредонос, но готовых сборок для быстрой установки приложения нет, их нужно компилировать самостоятельно под конкретное устройство.
iMazing работает гораздо проще, но не менее эффективно. Всё, что нужно сделать, подключить iPhone к компьютеру и запустить в iMazing проверку устройства на заражение вирусами.
Pegasus используется для целенаправленной слежки. Им заражаются не рандомные устройства, а только смартфоны, принадлежащие людям, чья деятельность интересна тем, кто контролирует использование этого ПО. Каждая лицензия Pegasus стоит сотни тысяч долларов, поэтому слежка в основном ведётся за теми, кто обладает очень ценной информацией.
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