





Разработчики «ВКонтакте» добавили в приложение соцсети голосового помощника «Марусю». Благодаря этому например, теперь всего одной командой можно включить любимую песню, подкаст, найти пользователя или сообщество, позвонить кому-то из друзей.«Маруся» помогает работать не только с социальной сетью, но и с другими сервисами, входящими в экосистему Mail.ru Group — она может читать почту, рассказывать свежие новости и прогноз погоды, заказывать еду и такси. Также у «Маруси» есть собственные навыки — она умеет отвечать на различные вопросы, ставить напоминания, записывать покупки, играть, управлять умным домом, подбирать музыку под настроение, искать рецепты и болтать о разных вещах.Голосовой помощник «Маруся» доступен в обновлённых приложениях «ВКонтакте» для Android и iOS, в умной колонке «Капсула», в суперприложении «Почта Mail.ru», браузере Atom и на устройствах партнёров Mail.ru Group.«Марусю» можно найти в приложении «ВКонтакте» во вкладке «Сервисы». Чтобы начать диалог, достаточно кликнуть по иконке голосового помощника. Со временем набор навыков «Маруси» будет увеличиваться. Любой пользователь или компания могут создавать дополнительные навыки для «Маруси», в том числе и для использования в приложении «ВКонтакте». Например, владельцы бизнеса могут обучить голосового помощника заказывать товары из своих магазинов в соцсети.