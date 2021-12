Зайдите в настройки смартфона, откройте раздел «О телефоне» и семь раз нажмите на номер сборки операционной системы, после чего разблокируются настройки для разработчиков. Зайдите в настройки для разработчиков и разрешите отладку через USB. Скачайте и установите на компьютер программу Ultdata for Android, запустите её. Подключите смартфон к компьютеру кабелем. Выберите в Ultdata for Android тип данных, которые вам нужно восстановить (переписку или медиафайлы). На смартфоне появится предупреждение о переходе в режим отладки, разрешите использование этого режима. Укажите в Ultdata for Android, какие именно данные вам нужно восстановить (контакты, аудиозаписи, видео, сообщения, история звонков и т. п.) Нажмите ОК, чтобы начать поиск удалённых данных. Среди найденных файлов и данных выберите те, которые вам нужны, и нажмите «Восстановить».













Терять ценные фотографии, видео, документы и переписку бывает очень неприятно, особенно если эти данные были удалены случайно. К счастью, существуют способы восстановить утраченное, их несколько, и если не сработал один способ, то может сработать другой.Способы восстановления фото и видео на смартфоне1. Восстановление из галереи2. Восстановление с помощью программы Ultdata for Android 3. Восстановление с карты памяти4. Восстановление через «Google Фото»Приложение «Галерея» на смартфонах иногда содержит «Корзину», в которой временно хранятся удалённые файлы. Конечно, это зависит от конкретной модели, поскольку производитель мог и не предусмотреть такой способ восстановления, особенно на смартфонах с небольшим объёмом памяти. В любом случае первым делом искать случайно удалённые фотографии и видео нужно именно в «Галерее», ведь есть шанс, что у вас получится восстановить их оттуда. Ultdata for Android — одна из наиболее простых, но в то же время мощных программ для восстановления данных на Android-смартфоне, включая фотографии, видео, документы, звуковые файлы и переписку в WhatsApp, Viber и других мессенджерах. Она не требует root-доступа к системе и доступна для Windows и Mac (то есть в восстановлении участвует компьютер).Программа Ultdata for Android способна восстановить удалённые фото и прочие данные и может выручить вас в разных ситуациях: например, когда вы сбросили смартфон к заводским настройкам, сломали его экран (после чего он перестал реагировать на нажатия), возник сбой в накопителе или операционной системе, смартфон упал в воду и перестал работать нормально. Ultdata for Android умеет даже восстанавливать фотографии, удалённые в WhatsApp , что пригодится вам, если вы захотите восстановить всю переписку в этом мессенджере, включая вложенные файлы. Кроме того, эта программа способна восстановить данные после сброса настроек Android Ultdata for Android поддерживает как старые, так и самые новые версии Android (от версии 4.4 до 12) и успешно восстанавливает данные более чем на 6 тысячах моделей смартфонов и планшетов всех брендов, включая Samsung, Xiaomi, Oppo и Realme. Программа может восстанавливать данные как из накопителя устройства, так и с карты памяти, а после того, как она найдёт утерянные данные, с помощью предпросмотра можно выбрать, что именно вам нужно восстановить и скопировать на компьютер.Если вы храните фотографии, видео и другие данные на карте памяти, и вдруг случайно удалили ценную информацию или карта перестала читаться, имеет смысл достать её и подключить к компьютеру. Не исключено, что компьютер увидит эту карту памяти, исправит возникшие на ней ошибки, и она снова будет читаться смартфоном. Если нужных файлов на ней не оказалось, есть смысл попробовать восстановить их с помощью специализированной программы (например, этой ). И помните — не стоит записывать новые файлы на накопитель, данные на котором вы хотите восстановить, поскольку это резко снижает шансы на удачное восстановление.Удалённые фотографии и видео хранятся в «Корзине» сервиса «Google Фото», поэтому стоит заглянуть туда в поисках утраченных файлов. Данные, которые попали в «Корзину», находятся там временно (всего месяц), и вы в любой момент можете очистить «Корзину» для того, чтобы освободить место в облаке. Такой способ восстановления работает только в том случае, если приложение «Google Фото» установлено на вашем смартфоне, вы залогинены в нём в свой аккаунт, оно синхронизирует фотографии и видео с облаком и успело скопировать в облако файлы до того, как вы их удалили.Все перечисленные здесь способы восстановления данных, в том числе с помощью программы Ultdata for Android, наглядно показаны в этом видео:Попытка восстановить данные через галерею может оказаться неудачной, а современные смартфоны всё реже оснащаются картами памяти, поэтому для восстановления данных можно порекомендовать Ultdata for Android как одну из самых универсальных и продвинутых утилит. К её преимуществам относится возможность восстановления различных типов файлов и данных, включая фото, видео, аудиозаписи, список контактов и даже переписку в мессенджерах. Стандартными средствами Android восстановить все эти данные у вас вряд ли получится.Невозможно заранее сохранить бэкап всей ценной информации, а даже если он у вас есть, существует риск случайно удалить и его. В этом случае вам на выручку всегда придёт Ultdata for Android.Программа Ultdata for Android доступна в бесплатной пробной версии, которая позволяет ценить её возможности, чтобы решить, захотите ли вы использовать её в дальнейшем. Конечно, лучше приобрести этот софт заранее, чтобы быть готовым восстановить утерянные данные в любой момент, ведь известно, что неприятности имеют обыкновение происходить внезапно в самый неожиданный момент.