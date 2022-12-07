2ГИС

«2ГИС» запустил «Отелло» — сервис бронирования отелей

Артем
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Добавить апартаменты в избранное или забронировать номер можно через приложение для Android-смартфонов или на сайте. 

«Отелло» предоставляет гарантию заселения, позволяя оплачивать забронированные номера. Чат-поддержка помогает решить проблемы с заселением, изменить дату, сменить гостиницу или отслеживать статус оплаты в режиме реального времени.

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Также в сервисе есть карта для путешественников. Она помогает выбрать наиболее интересные достопримечательности и заведения (музеи, театры, ресторы), которые расположены рядом с отелем.

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Кроме того, у гостиниц на карте в «2ГИС» есть кнопка бронирования, которая перенаправляет пользователя в «Отелло», если гостиница включена в список сервиса.
В компании отметили, что работают над возвращением своих продуктов App Store.
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Источник:
vc.ru
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