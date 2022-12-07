Как платить бесконтактно смартфоном, если у вас карта Visa или Mastercard





С недавних пор в России не работает бесконтактная оплата со смартфона картами Visa или Mastercard. Мы нашли способ побороть эту проблему в случае с картами, выданными банком «Тинькофф».



Проблема актуальная, ведь ещё недавно у «Тинькофф» не было кредитных карт «Мир», банк выдавал только карты Visa или Mastercard, а привязать их к мобильному приложению для бесконтактной оплаты (например, Mir Pay или любому другому) не получалось.







Сейчас «Тинькофф» позволяет выпустить дополнительную карту «Мир» к уже выданной кредитке, но можно обойтись и без этого, поскольку для бесконтактной оплаты смартфоном не требуется физическая карта.



Если у вас есть дебетовая или кредитная карта Visa или Mastercard в банке «Тинькофф», вы можете выпустить дополнительную виртуальную карту — она будет эмитирована системой «Мир».







Реквизиты этой карты станут доступны в приложении, вы можете использовать их для привязки карты к приложению для бесконтактных платежей на Android (например, Mir Pay), после чего у вас появится возможность расплачиваться на кассах с NFC-терминалами используя смартфон. Платежи со смартфона будут производиться через карту «Мир» с того же счёта, к которому привязана физическая карта Visa или Mastercard.



Не исключено, что и другие банки позволяют выпустить виртуальную карту «Мир» дополнительно к физической карте Visa или Mastercard. Уточнить это можно в поддержке банка, услугами которого вы пользуетесь.

