Тинькофф Обход санкций

Как платить бесконтактно смартфоном, если у вас карта Visa или Mastercard

Александр



С недавних пор в России не работает бесконтактная оплата со смартфона картами Visa или Mastercard. Мы нашли способ побороть эту проблему в случае с картами, выданными банком «Тинькофф».

Проблема актуальная, ведь ещё недавно у «Тинькофф» не было кредитных карт «Мир», банк выдавал только карты Visa или Mastercard, а привязать их к мобильному приложению для бесконтактной оплаты (например, Mir Pay или любому другому) не получалось.



Сейчас «Тинькофф» позволяет выпустить дополнительную карту «Мир» к уже выданной кредитке, но можно обойтись и без этого, поскольку для бесконтактной оплаты смартфоном не требуется физическая карта.

Если у вас есть дебетовая или кредитная карта Visa или Mastercard в банке «Тинькофф», вы можете выпустить дополнительную виртуальную карту — она будет эмитирована системой «Мир».



Реквизиты этой карты станут доступны в приложении, вы можете использовать их для привязки карты к приложению для бесконтактных платежей на Android (например, Mir Pay), после чего у вас появится возможность расплачиваться на кассах с NFC-терминалами используя смартфон. Платежи со смартфона будут производиться через карту «Мир» с того же счёта, к которому привязана физическая карта Visa или Mastercard.

Не исключено, что и другие банки позволяют выпустить виртуальную карту «Мир» дополнительно к физической карте Visa или Mastercard. Уточнить это можно в поддержке банка, услугами которого вы пользуетесь.

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Комментарии

–76
876589
Опять айфон в пролёте
2 часа назад в 12:31
#
+143
Ktoto
С таким же успехом можно снять деньги с карты VISA или MasterCard оплатить наличными 🤣🤣🤣
2 часа назад в 12:32
#
Disney
+184
Disney Ktoto
А зачем снимать? Можно самой картой Виза или Мастер и оплатить🫤
2 часа назад в 12:36
#
+143
Ktoto Disney
Это очень просто, и не поддерживается методом Кузнецова 🤣
28 минут назад
#
0
ebnstd two
Суррогатных nfc-систем с 24/02 сделана масса. Но все это не доч «смартфонов» а для «андроидов».Реклама Тинькофф, и кликбэйт с запутыванием «для всех смартфонов».
2 часа назад в 12:42
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Александр Кузнецов
+827
Александр Кузнецов ebnstd two
Только вот Тинькофф даже сам не знает о таком лайфхаке, судя по переписке с поддержкой
2 часа назад в 13:03
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