В конце февраля Xiaomi представила свои новые быстрые ноутбуки RedmiBook Pro 14 и 15. Младшая модель уже поступила в продажу в Китае, а теперь пришел черед и старшей. 

RedmiBook Pro 15 стал одним из первых ноутбуков, использующих новые 10-нанометровые процессоры Intel Tiger Lake-H35, а также дискретную видеокарта Nvidia GeForce MX450, которую можно назвать даже игровой из-за текущих проблем на рынке. Объем ОЗУ во всех версиях фиксирован — это 16 ГБ, объем SSD — 512 ГБ.

Также лэптоп может похвастаться качественно обработанным металлическим корпусом и 3.2K экраном с соотношением сторон 16:10, выполненным по технологии IPS и имеющим частоту обновления 90 Гц. Дабы запитать такой мощный ноутбук, Xiaomi установила в него аккумулятор на 70 Вт*ч, также есть поддержка быстрой зарядки (100 Вт, Power Delivery). Ноутбук имеет USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4 и поддержку Wi-Fi 6.



Что касается стоимости, то за младшую версию с 4-ядерным Core i5-11300H без дискретной видеокарты попросят 770 долларов (57 000 рублей), за версию с дискретной Nvidia MX450 — уже 850 долларов (62 500 рублей). За модель с более мощным 4-ядерным Core i7-11370H придется отдать 975 долларов (71 500 рублей).


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Улучшенная копия классики: клавиатура Cherry KC 4500 Ergo подходит для длительного набора текста Улучшенная копия классики: клавиатура Cherry KC 4500 Ergo подходит для длительного набора текста

Серфинг в интернете станет безопаснее: в Chrome появится принудительное открытие сайтов через HTTPS Серфинг в интернете станет безопаснее: в Chrome появится принудительное открытие сайтов через HTTPS

Intel утверждает, что ее мобильные процессоры лучше подходят для игр, чем AMD Ryzen Intel утверждает, что ее мобильные процессоры лучше подходят для игр, чем AMD Ryzen