В конце февраля Xiaomi представила свои новые быстрые ноутбуки RedmiBook Pro 14 и 15. Младшая модель уже поступила в продажу в Китае, а теперь пришел черед и старшей.
RedmiBook Pro 15 стал одним из первых ноутбуков, использующих новые 10-нанометровые процессоры Intel Tiger Lake-H35, а также дискретную видеокарта Nvidia GeForce MX450, которую можно назвать даже игровой из-за текущих проблем на рынке. Объем ОЗУ во всех версиях фиксирован — это 16 ГБ, объем SSD — 512 ГБ.
Также лэптоп может похвастаться качественно обработанным металлическим корпусом и 3.2K экраном с соотношением сторон 16:10, выполненным по технологии IPS и имеющим частоту обновления 90 Гц. Дабы запитать такой мощный ноутбук, Xiaomi установила в него аккумулятор на 70 Вт*ч, также есть поддержка быстрой зарядки (100 Вт, Power Delivery). Ноутбук имеет USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4 и поддержку Wi-Fi 6.
Что касается стоимости, то за младшую версию с 4-ядерным Core i5-11300H без дискретной видеокарты попросят 770 долларов (57 000 рублей), за версию с дискретной Nvidia MX450 — уже 850 долларов (62 500 рублей). За модель с более мощным 4-ядерным Core i7-11370H придется отдать 975 долларов (71 500 рублей).
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru