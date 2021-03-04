





На прошлой неделе компания Xiaomi представила два своих флагманских ноутбука, которые по внешнему виду и экрану напоминают Apple MacBook — RedmiBook 14 Pro и 15 Pro. Старшая модель поступит в продажу 15 марта, а вот младшую уже можно купить в Китае за достаточно демократическую для своих характеристик цену от $700 или около 52 000 рублей.За такие деньги вы получаете цельнометаллический легкий 14'' лэптоп, который работает на новых процессорах Intel Core 11-ого поколения (Tiger Lake) вместе с 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ. Есть дискретная видеокарта Nvidia GeForce MX450 с 2 ГБ видеопамяти.RedmiBook 14 Pro может похвастаться качественным IPS-дисплеем с разрешением 2.5К и соотношением сторон 16:10. Также можно выделить аккумулятор на 56 Втч и быструю 65-ваттную зарядку. За подключение к внешнему миру отвечает Wi-Fi 6, также есть полноразмерные USB и HDMI, а порт USB-C может похвастаться поддержкой Thunderbolt 4. За быструю разблокировку отвечает датчик отпечатков пальцев, интегрированный в кнопку включения.