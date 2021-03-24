Шапочка

Учёные доказали безвредность использования сетей связи пятого поколения. Приверженцы конспирологических теорий приписывают этим сетям вредоносные свойства, в том числе способность распространять коронавирус с помощью невидимого излучения.

В научном журнале Nature опубликовано несколько обстоятельных статей, в которых приводятся неоспоримые доводы о безвредности 5G. В них суммированы результаты исследований, проводившихся в разных странах мира в течение последних десяти лет. 

Так, Австралийское агентство по радиационной и ядерной безопасности обработало данные 138 исследований, в которых изучается долгосрочное влияние на живые организмы излучения с частотой от 6 до 300 ГГц (от нижнего диапазона 5G до авиационных радаров дальнего действия). Исследователи из Технологического университета в Сиднее изучили опыт австралийских коллег и дополнили его своими опытами, изучив влияние излучения с разной частотой на геном, клетки, ткани, органы и в целом на организм человека.

Ни в одном из опытов не установлено негативного воздействия на человеческий организм частот в сетях связи пятого поколения, иизлучаемых с той интенсивностью, которая используется в современных мобильных устройствах. Ощутимый нагрев тканей был зафиксирован только в диапазоне 40-55 Ггц, но мощность излучения в сотни раз превышала разрешённую в сетях 5G.

Осталось убедить скептиков, что 5G не поджаривает мозг человека как микроволновка. Но это вряд ли получится, ведь их доводы зачастую сводятся ко всемирному заговору, в котором замешаны власти стран, тайные правительства, сотовые операторы, СМИ, медики, учёные, производители электроники, а те, кто в этом сомневаются, — слепы и глупы.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

В России появилась первая общедоступная сеть 5G В России появилась первая общедоступная сеть 5G

Вышки 5G снова начали сжигать. Без связи осталось 1,5 миллиона человек Вышки 5G снова начали сжигать. Без связи осталось 1,5 миллиона человек

«Ростелеком», «Ростех» и Правительство РФ утвердили дорожную карту развития 5G «Ростелеком», «Ростех» и Правительство РФ утвердили дорожную карту развития 5G