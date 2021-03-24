Учёные доказали безвредность использования сетей связи пятого поколения. Приверженцы конспирологических теорий приписывают этим сетям вредоносные свойства, в том числе способность распространять коронавирус с помощью невидимого излучения.
В научном журнале Nature опубликовано несколько обстоятельных статей, в которых приводятся неоспоримые доводы о безвредности 5G. В них суммированы результаты исследований, проводившихся в разных странах мира в течение последних десяти лет.
Так, Австралийское агентство по радиационной и ядерной безопасности обработало данные 138 исследований, в которых изучается долгосрочное влияние на живые организмы излучения с частотой от 6 до 300 ГГц (от нижнего диапазона 5G до авиационных радаров дальнего действия). Исследователи из Технологического университета в Сиднее изучили опыт австралийских коллег и дополнили его своими опытами, изучив влияние излучения с разной частотой на геном, клетки, ткани, органы и в целом на организм человека.
Ни в одном из опытов не установлено негативного воздействия на человеческий организм частот в сетях связи пятого поколения, иизлучаемых с той интенсивностью, которая используется в современных мобильных устройствах. Ощутимый нагрев тканей был зафиксирован только в диапазоне 40-55 Ггц, но мощность излучения в сотни раз превышала разрешённую в сетях 5G.
Осталось убедить скептиков, что 5G не поджаривает мозг человека как микроволновка. Но это вряд ли получится, ведь их доводы зачастую сводятся ко всемирному заговору, в котором замешаны власти стран, тайные правительства, сотовые операторы, СМИ, медики, учёные, производители электроники, а те, кто в этом сомневаются, — слепы и глупы.
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В итоге, учёные опять ничего не доказали. Ни «за», ни «против». Просто провели некие исследования, освоили бюджет, попиарились и... и ничего.
Свели всё воздействие к нагреву, выяснили, что нагрев слишком слабый, чтобы вредить, и обьявили, что вред не обнаружен. Я про подобные исследования читал в журнале «Радио» лет эдак 20-25 назад. Зачем повторяться?
«Обзор включал 107 экспериментальных исследований, в которых изучались различные биоэффекты, включая генотоксичность, пролиферацию клеток, экспрессию генов, передачу сигналов клеток, функцию мембран и другие эффекты. Зарегистрированные биоэффекты, как правило, не воспроизводились независимо, и в большинстве исследований использовались низкокачественные методы оценки и контроля воздействия. Из многих результатов нельзя исключить эффекты из-за нагрева в результате выделения высокой радиочастотной энергии.»