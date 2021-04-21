Обои с iPhone 12 в фиолетовом цвете

Обои с iPad Pro 2021









Обои с iMac 2021





























Что анонсировали на мероприятии «Полный расцвет»:







На случай, если вы всё проспали, Apple вчера представила новые iPad Pro, iMac и iPhone 12 в фиолетовом цвете. По традиции новинки получили свежие обои, которые мы предлагаем скачать на свои гаджеты.Изображение доступно в двух версиях — для светлой и тёмной темы.В архиве присутствуют две папки. В одной обои с нового планшета для экранов смартфонов, а в другой для планшетов.В архиве четырнадцать свежих изображений с новых компьютеров iMac на процессоре M1.