На случай, если вы всё проспали, Apple вчера представила новые iPad Pro, iMac и iPhone 12 в фиолетовом цвете. По традиции новинки получили свежие обои, которые мы предлагаем скачать на свои гаджеты.
Обои с iPhone 12 в фиолетовом цвете
Изображение доступно в двух версиях — для светлой и тёмной темы.
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Обои с iPad Pro 2021
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Обои с iMac 2021
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Что анонсировали на мероприятии «Полный расцвет»:
- iPhone 12 в фиолетовом цвете
- Обновленные подкасты
- AirTag
- iMac на M1
- Apple TV 4K
- iPad Pro на процессоре M1
- Все ролики с презентации можно посмотреть здесь
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