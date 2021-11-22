Обои

Каждую неделю по понедельникам мы публикуем подборки свежих обоев,  поэтому если вы в поисках нового фона для своего домашнего экрана, то вы в правильном месте. Тематика этого пака: «минимализм».

Наши предыдущие подборки:
Изображения в слайдере представлены для ознакомления. Скачать их без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже.
Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Как скачать обои из Telegram

  • Выберите нужное изображение.
  • Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу.
  • Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска.
  • Нажмите кнопку поделиться.
  • Выберите «Сохранить изображение».
Как скачать обои


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