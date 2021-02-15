По слухам, Samsung планирует закрыть легендарную линейку смартфонов Galaxy Note, которые отличает наличие стилуса и топовых характеристик. В этом году компания выпустит последнее устройство серии, им станет Galaxy Note21 FE, созданный на базе флагманской модели Galaxy S21 Ultra.
Итальянский дизайнер Джузеппе Спинелли при поддержке сайта Let's Go Digital визуализировал то, как мог бы выглядеть Galaxy Note21 FE. Концепт вобрал в себя отличительные черты линейки Galaxy Note, совмещённые с дизайном Galaxy S21.
Ожидается, что Galaxy Note21 FE будет представлен ориентировочно в середине года или втором полугодии. Смартфон может получить улучшенный стилус S Pen со специальным резервуаром для размещения в корпусе и максимально топовые характеристики, включая характерный для линейки Galaxy S21 набор из трёх камер в массивном металлическом блоке.
Примечательно, что ранее Спинелли создал на основе слухов довольно точные рендеры Galaxy Note21 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra 5G и Galaxy S20 Ultra задолго до презентации этих устройств. Не исключено, что Galaxy Note21 FE он тоже не ошибается, и реальное устройство будет выглядеть именно так.
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