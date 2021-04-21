После долгожданного релиза «умных» меток Apple AirTags энтузиасты продолжают находить новые подробности об их работе. В частности, стало понятно, как именно смарт-метка препятствует слежке за пользователем.
Ранее мы рассказали, что приложение «Локатор» обновилось и получило дополнительные настройки. Например, оно может принимать сигнал с различных смарт-аксессуаров поблизости и обрабатывать его. Такая возможность пригодится, если кто-то потеряет свой AirTag: чужие iPhone, находящиеся поблизости, поймают сигнал утерянной метки и передадут его на сервер Apple в зашифрованном виде — таким образом её владелец узнает, где именно она лежит. Но обнаружение чужих аксессуаров поможет и в другом случае.
Предположим, что пользователь по имени Иван захотел проследить за пользователем Андреем. Иван возьмет свою метку AirTag, подбросит её в сумку или карман Андрею, и будет наблюдать за его передвижениями в «Локаторе» на своем Apple-устройстве. Компания предусмотрела такое недобросовестное использование, и внесла некоторые коррективы в работу системы. В частности, Андрей очень скоро получит на свой iPhone уведомление о том, что рядом с ним подозрительно долго движется чужой AirTag. Согласно документации Apple, уведомление будет примерно такого вида: «Обнаружен AirTag, который движется вместе с вами».
Андрей увидит кнопку «Продолжить» в окне этого уведомления, после чего нажмет «Инструкции по отключению AirTag». В процессе отключения Андрей сможет воспроизвести звук на AirTag Ивана, чтобы обнаружить его точное расположение. В результате, смарт-метка Ивана будет переведена в безопасный режим и больше не сможет использоваться для слежки за Андреем. Впоследствии Иван сможет забрать её обратно и использовать по назначению — полной блокировки AirTag «в наказание» за слежку не предусмотрено.
Смарт-метки AirTags уже доступны на российском сайте Apple, однако сделать предзаказ пока нельзя. Цена составляет 2 990 рублей за одну метку или 9 990 рублей за комплект из четырех аксессуаров. Кроме того, Apple представила несколько вариантов чехлов для AirTag, которые защитят их от повреждений, или позволят использовать метку в качестве брелока.
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