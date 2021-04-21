





На весенней презентации Apple наконец-то, спустя пару лет слухов, представила свои умные метки AirTag. Они позволяют легко находить прикрепленные к ним вещи прямо с iPhone в приложении Локатор, однако их покупателей в России может ждать неприятный сюрприз.Все дело в том, что AirTag умеет работать как по Bluetooth, так и в диапазоне Ultra Wide Band (UWB) с помощью чипа U1. И именно последний дает метке функционал с отслеживанием предметов с точностью до нескольких сантиметров и указанием направления. Разумеется, для этого нужен смартфон с чипом U1: это iPhone 11 и новее.Конечно, это не значит, что остальные девайсы Apple работать с меткой не будут — компания сообщает, что поддерживаются все устройства на iOS 14, то есть начиная с iPhone 6S и SE. Просто в их случае точность позиционирования будет ощутимо хуже, и никакого указания направления в Локаторе не будет.Однако пользователи iPhone 11 и новее в России также, возможно, не смогут воспользоваться полным функционалом AirTag. Все дело в том, что в нашей стране Apple буквально полгода назад выделили частоты 6.2-8.2 ГГц для тестирования технологии UWB, и на данный момент чип U1 в российских гаджетах программно отключен. А, значит, даже с новыми iPhone метка не будет работать полноценно.Разумеется, в будущем все может измениться — особенно если учесть, что Apple уже выделили нужные частоты для теста. Но пока что нужно быть готовыми к тому, что AirTag в РФ получит урезанный функционал. К слову, что интересно, на официальном сайте Apple в России до сих пор нет даты старта продаж новой метки — возможно, как раз из-за проблемы с U1.