Тысячи корейцев ополчились на Apple. Не фартануло — суд поставил их на место

Александр



В 2017 году несколько тысяч жителей Южной Кореи присоединились к коллективному иску против Apple, требуя от компании компенсации за то, что она намеренно замедляет смартфоны. На разбирательство ушло более пяти лет, и оно закончилось провалом для истцов.

В иске говорилось, что со временем смартфоны Apple начинают работать медленнее. Это известный факт: производительность процессоров в айфонах действительно может снижаться при деградации аккумулятора, но это сделано для увеличения стабильности работы (чтобы смартфон не выключался аварийно из-за проблем с питанием). Истцы считали, что Apple замедляет их смартфоны злонамеренно, тем самым вынуждая избавляться от старых аппаратов и приобретать новинки.

Доводы Apple показались суду более логичными и правдивыми, тем более, что компания не скрывает замедление и даже позволяет пользователям при желании сохранить производительность на прежнем уровне в ущерб автономности и стабильности. Теперь, когда дело развалилось, Apple может рассчитывать на возмещение затрат на юристов. Это довольно крупная сумма, но с учётом количества истцов (около 9800 человек) им будет легко покрыть издержки.



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Источник:
Yonhap
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Комментарии

kardigan
+3010
kardigan
Apple, это то же , что и NATO, только в гражданском обличье . Важно влияние и масштаб-деньги будут
2 часа назад в 15:23
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