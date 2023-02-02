Тысячи корейцев ополчились на Apple. Не фартануло — суд поставил их на место

В 2017 году несколько тысяч жителей Южной Кореи присоединились к коллективному иску против Apple, требуя от компании компенсации за то, что она намеренно замедляет смартфоны. На разбирательство ушло более пяти лет, и оно закончилось провалом для истцов.
В иске говорилось, что со временем смартфоны Apple начинают работать медленнее. Это известный факт: производительность процессоров в айфонах действительно может снижаться при деградации аккумулятора, но это сделано для увеличения стабильности работы (чтобы смартфон не выключался аварийно из-за проблем с питанием). Истцы считали, что Apple замедляет их смартфоны злонамеренно, тем самым вынуждая избавляться от старых аппаратов и приобретать новинки.
Доводы Apple показались суду более логичными и правдивыми, тем более, что компания не скрывает замедление и даже позволяет пользователям при желании сохранить производительность на прежнем уровне в ущерб автономности и стабильности. Теперь, когда дело развалилось, Apple может рассчитывать на возмещение затрат на юристов. Это довольно крупная сумма, но с учётом количества истцов (около 9800 человек) им будет легко покрыть издержки.
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