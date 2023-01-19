Apple может запустить новый музыкальный сервис вслед за релизом iOS 16.3

Фархад

Apple Music Classical

Пользователь Twitter под ником iSWUpdates обнаружил очередные отсылки к сервису Apple Music Classical в вышедшей вчера бета-версии iOS 16.3 Release Candidate.

Судя по скрытому коду будущего обновления для iPhone, Apple находится на заключительном этапе тестирования отдельного приложения под классическую музыку. В iOS 16.3 появился следующий текст: «Открыть в Apple Music Classical» и «Познакомьтесь с этим исполнителем в приложении, предназначенном для классической музыки».

В августе 2021 года Apple приобрела сервис, специализирующийся на стриминге классической музыки, под названием Primephonic, а в сентябре закрыла его, пообещав выпустить новое приложение Apple Music Classical в 2022 году. По неизвестным причинам компания не смогла уложиться в этот срок.

Скорее всего, Apple официально запустит сервис классической музыки в ближайшие несколько месяцев и объявит об этом в пресс-релизе.

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Источник:
MacRumors
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