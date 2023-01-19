Новый чип Apple M2 Pro опустил дорогостоящие MacBook Pro с M1 Max в рейтинге производительности

Спустя пару дней после анонса новых флагманских чипов Apple M2 Pro и M2 Max, на которых работают обновлённые Mac mini и MacBook Pro, в сети появились первые результаты синтетических тестов производительности Geekbench.
Новый Mac mini с чипом M2 Pro и 16 ГБ оперативки набрал 1952 и 15 013 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Для сравнения, предыдущий Mac mini на M1 показывал результат в 1715 и 7442 балла.
Интересно, что в случае с ноутбуками, средненький 14-дюймовый MacBook Pro с M2 Pro и 16 ГБ оперативной памяти обгоняет модель с чипом M1 Max и 32 ГБ ОЗУ. Последний набирает 1727 и 12 643 баллов в одноядерных и многоядерных тестах. Для общей картины также отметим, что чип M1 Pro выдаёт результаты в 1734 и 10 076 баллов.
Теперь ждём сравнение производительности двух поколений топовых чипов Apple в реальной жизни. Возможно, первые такие ролики появятся в сети уже на следующей неделе, поскольку старт продаж новых компьютеров состоится во вторник, 24 января.
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