Apple начала продавать SSD для нового Mac Pro. Угадайте, сколько они стоят

Фархад
Mac Pro SSD

После анонса обновлённого компьютера Mac Pro с чипом M2 Ultra компания Apple добавила в каталог своего онлайн-магазина наборы для расширения памяти.

Предложенные твердотельные накопители стоят от $1000 за 2 ТБ памяти. Комплект на 4 ТБ обойдётся в $1400, а на 8 ТБ — в $2800. Каждый комплект состоит из двух накопителей.

Интересно, что внешне они похожи на тип SSD NVMe M.2 2230, который используется в устройствах Microsoft Surface и Steam Deck. С другой стороны, Apple с большой долей вероятности использовала проприетарный порт, чтобы пользователи не могли экономить устанавливать компоненты от сторонних производителей.

Наборы уже можно заказать на сайте компании, а первые счастливчики смогут их получить уже 9 июня.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

SithV
+1569
SithV
как же это отвратительно что копания вынуждает людей платить больше просто за факт привязки к экосистеме… а не в путем здоровой конкуренции когда одна технология действительно лучше другой.

ладно еще с айфонами, типа их меняют каждые пару лет, и зачастую они устаревают раньше выхода из строя их компонентов.. но ведь компы это реально большая инвестиция на лет 5 минимум. и все эти 5 лет надо молиться чтоб ничего не сломалось, не вскрылся очередной «гейт» в конструкции устройства, по вине инженеров Эпл и тебе не понадобилось расширять систему.
31 минуту назад
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