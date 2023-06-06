Apple начала продавать SSD для нового Mac Pro. Угадайте, сколько они стоят

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После анонса обновлённого компьютера Mac Pro с чипом M2 Ultra компания Apple добавила в каталог своего онлайн-магазина наборы для расширения памяти.Предложенные твердотельные накопители стоят от $1000 за 2 ТБ памяти. Комплект на 4 ТБ обойдётся в $1400, а на 8 ТБ — в $2800. Каждый комплект состоит из двух накопителей.Интересно, что внешне они похожи на тип SSD NVMe M.2 2230, который используется в устройствах Microsoft Surface и Steam Deck. С другой стороны, Apple с большой долей вероятности использовала проприетарный порт, чтобы пользователи не могли экономить устанавливать компоненты от сторонних производителей.Наборы уже можно заказать на сайте компании, а первые счастливчики смогут их получить уже 9 июня.