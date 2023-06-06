В iOS 17 можно делиться метками AirTag с друзьями и семьёй

Фархад
AirTag
Фото: MacRumors

В обновлении iOS 17 Apple реализовала одну из самых востребованных функций AirTag — возможность делиться трекерами с другими людьми.

С момента выхода AirTags в 2021 году метка могла использоваться только одним человеком, но с релизом ‌iOS 17 всё изменится‌. Уже в первой бета-версии появилась возможность поделиться AirTag в приложении Локатор. Приглашенный пользователь сможет видеть геолокацию трекера.

Нововведение может быть полезным, если вы передаёте во временное пользование предмет с прикреплённым к нему AirTag другу или члену семьи — так метка не будет отправлять надоедливые предупреждения о слежке.

Разумеется, при желании можно удалить пользователя из списка «владельцев» AirTag.
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Источник:
MacRumors
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