





Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделит компании «Эппл рус» частоты в диапазоне 6,2–8,2 ГГц для тестирования технологии Ultra Wide Band. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы заседания.Сообщается, что частоты выделят для проверки электромагнитной совместимости сверхширокополосных беспроводных устройств малого радиуса действия с другим радиооборудованием. Действовать разрешение будет до 1 октября 2021 г. Выделение полос для Apple предстоит утвердить на заседании ГКРЧ 23 ноября.Напомним, технология Ultra Wide Band (UWB) используется в работе чипа U1, который позволяет передавать данные другим пользователям, просто наводя смартфон на их устройства, без необходимости искать получателя в списке из всех доступных аппаратов. В России этот чип отключен из-за ограничения властей. Роскомнадзор отказал Apple в лицензии на частоты в диапазоне 6 ГГц, поясняя своё решение необходимостью дополнительных исследований.