Во всём мире, в том числе в России, стартовали продажи двух оставшихся из четырёх новых смартфонов Apple — iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max. Они доступны в интернет-магазине Apple, у официальных реселлеров и в магазинах, торгующих «серой» техникой. Модели сильно отличаются по цене — разница в зависимости от объёма накопителя достигает двух раз.
iPhone 12 mini
- 64 ГБ — 69 990 руб.
- 128 ГБ — 74 990 руб.
- 256 ГБ — 84 990 руб.
iPhone 12 Pro Max
- 128 ГБ — 109 990 руб.
- 256 ГБ — 119 990 руб.
- 512 ГБ — 139 990 руб.
В чём заключаются особенности этих моделей и их отличия друг от друга?
Обе модели поддерживают две SIM-карты (nano SIM + eSIM) и оснащены процессором A14 Bionic со встроенным модемом 5G, а также OLED-экраном с защитой прочной стеклокерамикой Ceramic Shield. В iPhone 12 mini установлен экран диагональю 5,4 дюйма с разрешением 2340×1080 пикселей и плотностью 477 пикселей на дюйм, а в iPhone 12 Pro Max применяется матрица 6,7 дюйма с разрешением 2778×1284 пикселей и чуть меньшей плотностью — 457 пикселей на дюйм.
Корпус iPhone 12 mini выполнен из алюминия, а у iPhone 12 Pro Мах из стали, оба обладают стеклокерамическим покрытием и защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Габариты и масса устройств отличаются: 64,2×131,5×7,4 мм и 135 г у младшей модели, 78,1×160,8×7,4 мм и 226 г в случае со старшей. Поддерживается беспроводная зарядка, в том числе с помощью аксессуаров MagSafe.
Фронтальная камера смартфонов 12-мегапиксельная, она установлена в крупном вырезе в верхней части экрана и поддерживает разблокировку с помощью Face ID. Основная камера iPhone 12 mini двойная (сверхширокоугольная 12 Мп и широкоугольная 12 Мп), с поддержкой оптической стабилизации и двухкратного оптического зума. У iPhone 12 Pro Max к этим модулям добавлена телефото-камера на 12 Мп и сканер LiDAR для работы с дополненной реальностью и повышения скорости и качества фокусировки.
При покупке на сайте Apple отправка iPhone 12 mini по России осуществляется в течение 5-7 рабочих дней, а отправки iPhone 12 Pro Max придётся ждать 2-3 недели.
Читайте наш обзор 12 Pro Max тут, а iPhone 12 mini здесь.
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Приглянулся ей)
Взамен Х, большой выбор что посоветуете 11-12 или мини взять ?