Выброшенные шлепки Стива Джобса продали по цене двух московских квартир

Найденная на помойке обувь основателя Apple ушла с молотка почти за 219 тысяч долларов.
О результатах аукциона сообщил зарубежный ресурс Apple Insider. По итогам торгов на Julien’s Auctions, спрос на сандалии Стива Джобса превзошёл все ожидания. Лоту прогнозировали максимальную стоимость в 80 тысяч долларов, однако, сумма дошла до 218 750, что в переводе на российские рубли составило свыше 13 миллионов рублей. На эту сумму можно приобрести около двух московских квартир на вторичном рынке. Как и обещалось, поношенные шлепки дополнили копией NFT с их же изображением.
Коричневые замшевые сандалии, выставленные на аукционе, были выпущены брендом Birkenstock. Есть много фотографий Джобса в Биркенштоке, датированных периодом с 70-х по 80-е года, где он появляется именно с этой моделью обуви на ногах. Но, похоже, подлинное происхождение основного предмета на аукционе не совсем ясно.
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Согласно данным Julien’s Auctions, первым, но не последним владельцем обуви был Марк Шефф, управляющий резиденцией Джобса. Тем не менее платформа не подтверждает, что именно он выставлял лот изначально.
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