Apple Стив джобс

Выброшенные шлепки Стива Джобса продали по цене двух московских квартир

Артем
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Найденная на помойке обувь основателя Apple ушла с молотка почти за 219 тысяч долларов.

О результатах аукциона сообщил зарубежный ресурс Apple Insider. По итогам торгов на Julien’s Auctions, спрос на сандалии Стива Джобса превзошёл все ожидания. Лоту прогнозировали максимальную стоимость в 80 тысяч долларов, однако, сумма дошла до 218 750, что в переводе на российские рубли составило свыше 13 миллионов рублей. На эту сумму можно приобрести около двух московских квартир на вторичном рынке. Как и обещалось, поношенные шлепки дополнили копией NFT с их же изображением. 

Коричневые замшевые сандалии, выставленные на аукционе, были выпущены брендом Birkenstock. Есть много фотографий Джобса в Биркенштоке, датированных периодом с 70-х по 80-е года, где он появляется именно с этой моделью обуви на ногах. Но, похоже, подлинное происхождение основного предмета на аукционе не совсем ясно.
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Согласно данным Julien’s Auctions, первым, но не последним владельцем обуви был Марк Шефф, управляющий резиденцией Джобса. Тем не менее платформа не подтверждает, что именно он выставлял лот изначально.
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Источник:
Apple Insider
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Комментарии

+4042
Gabriel
Было уже)
2 часа назад в 13:11
#
+50
bagdan1978
В Москве квартиры от 8млн.
2 часа назад в 13:16
#
+161
Куцов
Гениальный заголовок. Просто гениальный
2 часа назад в 13:35
#
tellurian
+4716
tellurian
В Москве не купить две квартиры за 13 млн. На одну однокомнатную еле хватит.
Если брать просто хороший район и не старье, не крутой.
час назад в 13:48
#
+50
bagdan1978
Теперь дебил будет смотреть на старые шлёпки, а мог бы смотреть на 200000$🤣
56 минут назад
#
kardigan
+2876
kardigan
Носки по чём?
48 минут назад
#
tellurian
+4716
tellurian
Я вообще не понимаю смысл покупки.
Видео у человека много халявных денег. Молодец 👍
45 минут назад
#
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