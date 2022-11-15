Apple

Редкий прототип зарядки Apple для iPhone засветился на фото

Фархад

Apple Magic Charger


Пользователь Twitter под ником TheBlueMister получил в своё распоряжение инженерный прототип зарядного устройства Apple Magic Charger, которое компания так и не выпустила.

Аксессуар очень напоминает недавно снятую с продажи магнитную док-станцию для Apple Watch, но с увеличенными габаритами и со встроенным плетёным кабелем USB-C.

Apple Magic Charger

Благодаря такой конструкции, Apple Magic Charger можно использовать в качестве подставки для просмотра контента на iPhone в альбомной ориентации, но в портретной разместить смартфон на магнитной шайбе не получится.

Apple Magic Charger

По словам владельца столь редкого прототипа, Apple отказалась от выпуска Apple Magic Charger именно из-за ограничений в размещении iPhone на выдвинутой шайбе зарядного устройства.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+4046
Gabriel
А кабель то usb-c)
2 часа назад в 20:55
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+469
law Gabriel
Так то на всех концах всех зарядок у них давно тип с и адаптеры тоже клепают с тип с
55 минут назад
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