Редкий прототип зарядки Apple для iPhone засветился на фото

Пользователь Twitter под ником TheBlueMister получил в своё распоряжение инженерный прототип зарядного устройства Apple Magic Charger, которое компания так и не выпустила.Аксессуар очень напоминает недавно снятую с продажи магнитную док-станцию для Apple Watch, но с увеличенными габаритами и со встроенным плетёным кабелем USB-C.Благодаря такой конструкции, Apple Magic Charger можно использовать в качестве подставки для просмотра контента на iPhone в альбомной ориентации, но в портретной разместить смартфон на магнитной шайбе не получится.По словам владельца столь редкого прототипа, Apple отказалась от выпуска Apple Magic Charger именно из-за ограничений в размещении iPhone на выдвинутой шайбе зарядного устройства.