Apple не нашла замену Джони Айву и решила упразднить его должность. Кто теперь в ответе за дизайн?

Фархад

Jony Ive

Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией, что Apple планирует упразднить должность вице-президента по промышленному дизайну, а команда дизайнеров будет подчиняться непосредственно операционному директору компании Джеффу Уильямсу.

Как известно, после ухода легендарного Джони Айва в 2019 году должность главного дизайнера Apple заняла Эванс Хэнки. Однако недавно стало известно, что и она покинет компанию в ближайшие месяцы, а отдел дизайнеров перейдёт под руководство Джеффа Уильямса, которого многие авторитетные СМИ называют преемником Тима Кука.

Пока неясно, как эти кадровые перестановки отразятся на продуктах Apple, но с уходом Айва, компания предпочла дизайну функциональность. Например, в MacBook Pro вернулись порты MagSafe и HDMI, а пульт Siri Remote получил привычные кнопки управления с сенсорной панелью по центру.

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Комментарии

Dmitriy
+385
Dmitriy
Видимо останется старый добрый копипаст....
18 минут назад
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