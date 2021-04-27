





В Федеральное картельное управление Германии был подан антимонопольный иск на Apple от немецких представителей СМИ и рекламных компаний. Купертиновского техногиганта обвиняют в злоупотреблении своим рыночным положением и нарушении закона о конкуренции.Все дело в том, что в iOS 14.5 появились запросы на отслеживание: теперь пользователи могут запретить приложениям собирать данные о себе, что, как утверждается в иске, серьезно ударит по разработчикам рекламы: «В результате этих односторонних мер Apple фактически лишает всех конкурентов возможности обрабатывать коммерчески значимые данные в своей экосистеме».Apple отвергла эти аргументы, заявив, что уважает личную конфиденциальность, которую компания назвала правом человека, а также выполняет законы Европейского Союза о конфиденциальности. «Данные пользователя принадлежат им, и они должны решить, следует ли делиться своими данными и с кем», — говорится в заявлении компании.Федеральное картельное управление подтвердило получение жалобы, и заявило, что она будет рассмотрена. Что интересно, схожая жалоба была отклонена в прошлом месяце аналогичным французским регулятором.