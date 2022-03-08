Apple ограничила россиянам доступ к сегодняшней презентации. Как посмотреть?

Компания Apple ограничила доступ к трансляции своего вечернего мероприятия для пользователей из России. Об этом пишут многие российские СМИ.
Презентация 8 марта должна начаться в 20:00 МСК, но теперь посмотреть её из России будет проблематично. Если зайти на российский сайт Apple, то баннера с приглашением на презентацию там нет вовсе, как и ссылки на страницу с прошлыми мероприятиями. Ссылку на нее можно найти, но сегодняшней презентации на ней нет.
Помимо этого, видеозапись, похоже, будет недоступна и на официальном YouTube-канале Apple. Сейчас российские пользователи видят там «заглушку», которая сообщает, что «видео недоступно в этом регионе». К слову, просмотр также недоступен из Украины и Беларуси.
Видеозапись всё еще можно будет посмотреть на англоязычной странице apple.com — на ней есть баннер с приглашением. Однако это будет видео без перевода; в последние пару лет Apple начала добавлять русские субтитры, которых, увы, на сегодняшнем мероприятии не будет.
Редакторы iGuides, как и всегда, будут пубиковать всё самое важное и интересное с вечернего мероприятия Apple. А после большого редизайна сайта читать станет еще приятнее.