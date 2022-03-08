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Apple Презентация Россия Украина

Apple ограничила россиянам доступ к сегодняшней презентации. Как посмотреть?

Олег
3713

Apple


Компания Apple ограничила доступ к трансляции своего вечернего мероприятия для пользователей из России. Об этом пишут многие российские СМИ.

Презентация 8 марта должна начаться в 20:00 МСК, но теперь посмотреть её из России будет проблематично. Если зайти на российский сайт Apple, то баннера с приглашением на презентацию там нет вовсе, как и ссылки на страницу с прошлыми мероприятиями. Ссылку на нее можно найти, но сегодняшней презентации на ней нет.

Помимо этого, видеозапись, похоже, будет недоступна и на официальном YouTube-канале Apple. Сейчас российские пользователи видят там «заглушку», которая сообщает, что «видео недоступно в этом регионе». К слову, просмотр также недоступен из Украины и Беларуси. 

Видеозапись всё еще можно будет посмотреть на англоязычной странице apple.com — на ней есть баннер с приглашением. Однако это будет видео без перевода; в последние пару лет Apple начала добавлять русские субтитры, которых, увы, на сегодняшнем мероприятии не будет.

Редакторы iGuides, как и всегда, будут пубиковать всё самое важное и интересное с вечернего мероприятия Apple. А после большого редизайна сайта читать станет еще приятнее. 



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Комментарии

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Ernest Turn
0
Ernest Turn
🤣
9 марта 2022 в 11:19
#
Roger Lyne
+52
Roger Lyne
А смысл смотреть презентацию, если эти девайсы не приедут. Самый последний iPhone это тот, что у вас в руках
8 марта 2022 в 20:06
#
+121
franzisonfire
А Ай Гайдс тоже санкции на нас наложил, или просто положили?)
8 марта 2022 в 19:05
#
Vage Markaryan
+4
Vage Markaryan
Свинья под Дубом вековым
Наелась жёлудей до-сыта, до-отвала;
Наевшись, выспалась под ним;
Потом, глаза продравши, встала
И рылом подрывать у Дуба корни стала.
«Ведь это дереву вредит»,
Ей с Дубу Ворон говорит:
«Коль корни обнажишь, оно засохнуть может».—
«Пусть сохнет», говорит Свинья:
«Ничуть меня то не тревожит;
В нем проку мало вижу я;
Хоть век его не будь, ничуть не пожалею;
Лишь были б жёлуди: ведь я от них жирею».—
«Неблагодарная!» примолвил Дуб ей тут:
«Когда бы вверх могла поднять ты рыло,
Тебе бы видно было,
Что эти жёлуди на мне растут».
8 марта 2022 в 19:04
#
+4
Ovolf
Резко всем презентация стала не нужна. Детский сад.
8 марта 2022 в 17:49
#
fly666666
+65
fly666666
Я ж говорил, что он пи..рас, а вы все — гей,гей
8 марта 2022 в 15:58
#
+2
Дедушка заподло
Наконец то народ стал понимать, что все эти презентации просто хрень. Есть в жизни дела более интересные!!!!
8 марта 2022 в 15:48
#
+9
werder
Да плевать на это. Опять покажут старьё, с чуть улучшенной начинкой.
8 марта 2022 в 15:37
#
banditos
+2
banditos
Вопросы — предложения!?)))
8 марта 2022 в 15:23
#
Сергей Веселов
0
Сергей Веселов
Че вы обосрались то все? Исконно трансляции велись на сайте компании, ютуб то тут причем?
8 марта 2022 в 14:24
#
tatarin81
+41
tatarin81
Вся надежда на Валю.
8 марта 2022 в 14:06
#
Bazily
+232
Bazily tatarin81
Смешно))) неужели еще кто-то смотрит Петухова.
8 марта 2022 в 16:25
#
–1
maximdj1998 Bazily
Нет, конечно. Он сам для себя снимает
8 марта 2022 в 18:53
#
+1
sumrak555200
У меня у одного статьи неотображаются?
8 марта 2022 в 14:05
#
Tigrolik
+2
Tigrolik sumrak555200
У всех. Они приложение сломали.
8 марта 2022 в 15:29
#
Amandis
+10
Amandis sumrak555200
У меня тоже только заголовок и значки «лайк»/«дизлайк» (в двух экземплярах). Сейчас хоть комментарии стали грузиться, а то тоже не было.
8 марта 2022 в 17:41
#
Seagull
+17
Seagull
Вы тоже Россию забанили ?
8 марта 2022 в 14:05
#
kardigan
+1148
kardigan
Хорошо , что всё таки мы в самом деле сплочённая нация, без национализма и дискриминации. Опыт десятилетий даёт о себе знать и в трудное время мы вместе. Это видно по коментариям людей.
Сейчас как никогда видно, что большинство нас на правильном пути.
Будет тяжело, но мы справимся и останемся сльной страной , которая называется Россия!
8 марта 2022 в 13:50
#
Alll
–31
Alll kardigan
Красава. Правильный коммент ✊
8 марта 2022 в 14:21
#
Юрий Иванов
+11
Юрий Иванов
Очень печально . Надо коньячку бахнуть за праздник и не отвлекаться на мелочи
8 марта 2022 в 13:37
#
+68
Carter_Mayers
Да всё равно весенняя презентация не очень, пока что интересует iPad Pro 2022, хоть теперь на него придётся и подкопить. А текстовые презентации всё равно всегда нравились больше, прочитал что необходимо и время сэкономил и вообще, почему то удобней
8 марта 2022 в 13:27
#
Вася Вотафаков
+31
Вася Вотафаков
Сегодня же праздник у девчонок 😄на#%й эту презентацию
8 марта 2022 в 13:18
#
+24
palich
Пошли на йух со своими презентациями!!!
8 марта 2022 в 13:06
#
kardigan
+1148
kardigan
Ну и ладно. Есть и более нужные дела! Наконец то -эта хрень по крайней мере больше не отвлекает
8 марта 2022 в 12:46
#
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