На сингапурском курорте Marina Bay Sands состоялось официальное открытие уникального магазина Apple. Здание выполнено в форме полусферы и размещено на воде.
В первый день посетить этот магазин могли только те, кто заранее записался на сайте Apple
и сделал предзаказ какого-нибудь продукта. В дальнейшем он будет открыт для всех желающих.
Магазин двухэтажный: первый этаж представляет из себя просторный торговый зал с естественным освещением через стену и крыши, а в цокольном этаже расположен шоурум и несколько офисов, где сотрудники Apple проводят тренинги, а также переговоры с разработчиками и представителями партнёров компании.
Внутри магазина открывается панорамный обзор на город. В светлое время суток магазину не требуется искусственное освещение, поскольку солнечный свет проникает сквозь стену и крышу. Эти же «жалюзи» препятствуют проникновению лишнего света. В тёмное время помещение освещается специальными панелями, которые ловят и отражают свет от воды и зданий, находящихся поблизости.
Попасть в торговый зал на втором этаже можно с «берега», пройдя несколько метров по деревянному мостику. Для посещения подводного этажа требуется зайти в расположенный рядом торговый центр и спуститься вниз по 45-метровому эскалатору.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru