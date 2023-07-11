Apple отозвала патч iOS, ломающий Safari. Она уже готовит новые обновления безопасности для iPhone, iPad и Mac

Фархад
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Вчера Apple выпустила быстрый патч безопасности, но почти сразу же отозвала его из-за проблем с Safari. Теперь компания сообщила, что ей известно о проблеме, и она уже готовит новые Rapid Security Responses с суффиксом (b) для iOS 16.5.1, iPadOS 16.5.1 и macOS 13.4.1.

Пользователи, которые не хотят ждать, могут удалить версию (a), поломавшую работу Safari. Для этого нужно выполнить следующие шаги:
  • Откройте «Настройки» > «Основные» > «Об этом устройстве» > «Версия iOS»;
  • Нажмите «Удалить быстрые ответы на угрозы» и подтвердите действие.


Быстрые ответы на угрозы предназначены для предоставления пользователям iPhone, iPad и Mac исправлений безопасности без необходимости установки полного обновления ПО. Вчерашний такой патч устранял активно используемую уязвимость WebKit, но некоторые столкнулись с проблемой при загрузке некоторых сайтов в Safari.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+4892
tellurian
Куда программисты смотрят? В бете 17 куча вылетов и других проблем. Предыдущая была стабильнее текущей.
Тут патч ломает сафари и не только
час назад в 20:45
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