Apple отозвала патч iOS, ломающий Safari. Она уже готовит новые обновления безопасности для iPhone, iPad и Mac

Вчера Apple выпустила быстрый патч безопасности, но почти сразу же отозвала его из-за проблем с Safari. Теперь компания сообщила, что ей известно о проблеме, и она уже готовит новые Rapid Security Responses с суффиксом (b) для iOS 16.5.1, iPadOS 16.5.1 и macOS 13.4.1.
Пользователи, которые не хотят ждать, могут удалить версию (a), поломавшую работу Safari. Для этого нужно выполнить следующие шаги:
- Откройте «Настройки» > «Основные» > «Об этом устройстве» > «Версия iOS»;
- Нажмите «Удалить быстрые ответы на угрозы» и подтвердите действие.
Быстрые ответы на угрозы предназначены для предоставления пользователям iPhone, iPad и Mac исправлений безопасности без необходимости установки полного обновления ПО. Вчерашний такой патч устранял активно используемую уязвимость WebKit, но некоторые столкнулись с проблемой при загрузке некоторых сайтов в Safari.