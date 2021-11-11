











Купертиновцы на протяжении многих лет предоставляют пользователям iPhone возможность принять участие в конкурсе «Снято на iPhone». Сегодня вице-президент Apple по маркетингу Тор Мирен раскрыл секрет очень простой рекламной стратегии, которую компания успешно применила, чтобы показать миру возможности камеры смартфона.Напомним, для участия в конкурсе «Снято на iPhone» пользователю необходимо загрузить фотографию, которую он снял на iPhone и опубликовать в Твиттере или другой социальной сети с определённым хэштегом. После чего, жюри отберут лучшие снимки, которые будут выставлены в галерее на сайте Apple и в социальных сетях компании, а также появятся на билбордах в разных странах мира.По словам Мирена, фотоконкурс был «смехотворно простой идеей, основанной на поведении пользователей, которые публиковали свои фотографии и добавляли к ним различные хэштеги».Мийрен рассказал о проведённом исследовании компании, которое показало, что потребители поколения Z воспринимают рекламу на билбордах «расслабляющей», и добавил, что в Apple «любят рекламные щиты на открытом воздухе» потому что «это нарушает все правила цифровой культуры».Таким не хитрым способом Apple смогла привлечь внимание к своей продукции мотивируя пользователей публиковать фотографии сделанные на iPhone, которые могли увидеть миллионы людей по всему миру. Рекламная кампания «Снято на iPhone» не только помогает Apple продвигать свою продукцию, но и даёт возможность людям показать своё мастерство в мобильной фотографии.