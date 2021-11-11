





















7 июня 2010 года на конференции Worldwide Developers в Сан-Франциско Apple представила четвёртое поколение iPhone, а 24 июня 2010 года устройство поступило в продажу. Сегодня в сети появилась интересная информация касаемо прототипа iPhone 4 «Звезда смерти», который имеет ряд отличий от серийной модели.На YouTube-канале DongleBookPro опубликован ролик в котором показали iPhone с логотипом звезды смерти вместо оригинального яблока. По словам автора, компания Apple сделала это в целях предотвращения утечки информации. По задумке иной логотип должен был убедить людей поверить, что гаджет является сувенирным продуктом Disney для фанатов фильмов «Звёздные войны», а не подлинным прототипом iPhone 4.Помимо этого, iPhone 4 «Звезда смерти» отличается от серийной модели по ряду технических характеристик. В оригинальном iPhone 4 компания впервые использовала дисплей Retina, но у этого прототипа его нет. Устройство не закрывается винтами на нижнем торце, а вместо этого в слоте для SIM-карты спрятано отверстие для винта.Есть и другие отличия, например отсутствие кольца вокруг задней камеры и надпись на задней спинке гаджета, которая гласит, что устройство является прототипом и не может быть выставлено на продажу без разрешения.