7 июня 2010 года на конференции Worldwide Developers в Сан-Франциско Apple представила четвёртое поколение iPhone, а 24 июня 2010 года устройство поступило в продажу. Сегодня в сети появилась интересная информация касаемо прототипа iPhone 4 «Звезда смерти», который имеет ряд отличий от серийной модели.
На YouTube-канале DongleBookPro опубликован ролик в котором показали iPhone с логотипом звезды смерти вместо оригинального яблока. По словам автора, компания Apple сделала это в целях предотвращения утечки информации. По задумке иной логотип должен был убедить людей поверить, что гаджет является сувенирным продуктом Disney для фанатов фильмов «Звёздные войны», а не подлинным прототипом iPhone 4.
Помимо этого, iPhone 4 «Звезда смерти» отличается от серийной модели по ряду технических характеристик. В оригинальном iPhone 4 компания впервые использовала дисплей Retina, но у этого прототипа его нет. Устройство не закрывается винтами на нижнем торце, а вместо этого в слоте для SIM-карты спрятано отверстие для винта.
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