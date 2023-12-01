Apple удалила популярный российский каршеринг из App Store

Александр


Приложение каршерингового сервиса «Ситидрайв» исчезло из App Store. Причины, по которым это произошло, неизвестны.

«Наше приложение недоступно для скачивания в App Store. Мы уже решаем проблему и ищем альтернативные пути установки приложения. Пользователи iPhone, не удаляйте приложение — для вас оно работает как обычно», — говорится в телеграм-канале «Ситидрайв».

«Ситидрайв» советует пользователям iPhone не удалять уже установленное приложение, а также отключить в настройках iOS функцию «Сгружать неиспользуемые», чтобы iPhone не удалил приложение автоматически, если оно не используется какое-то время. При этом оно по-прежнему доступно в магазинах приложений для Android: в Play Маркете, Huawei AppGallery, Xiaomi Mi Store и RuStore.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
Этот сервис принадлежит компании «О2О Холдинг», которой раньше владели VK и подсанкционный «Сбер», позже передавшие его компаниям «Еком Технологии» и ООО «Еком Инвестиции», чьи инвесторы не раскрываются.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
-3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Вышли третьи бета-версии iOS 17.2, iPadOS 17.2 и macOS Sonoma 14.2
iPhone 16 получит новые эксклюзивные OLED-дисплеи Samsung, которые потребляют меньше энергии
Apple не выдерживает честной конкуренции с Huawei

Рекомендации

Рекомендации

Роскомнадзор запретит бесплатно слушать музыку в рунете
Новая функция «Google Фото» позволит забыть о локальном хранении снимков
Windows 10 и 11 порадовали пользователей небольшой удобной опцией
WhatsApp получил функцию, которую фанаты давно просят у Дурова для Telegram

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

–992
NYX
Причины известны — это актив Сбера. Кстати хороший каршеринг, цены демократичные, интересное разнообразие марок авто. Не то что крысы яндекс.драйв и скурвившийся делимобиль.
2 часа назад в 16:50
#