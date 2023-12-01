Apple удалила популярный российский каршеринг из App Store

Приложение каршерингового сервиса «Ситидрайв» исчезло из App Store. Причины, по которым это произошло, неизвестны.
«Наше приложение недоступно для скачивания в App Store. Мы уже решаем проблему и ищем альтернативные пути установки приложения. Пользователи iPhone, не удаляйте приложение — для вас оно работает как обычно», — говорится в телеграм-канале «Ситидрайв».
«Ситидрайв» советует пользователям iPhone не удалять уже установленное приложение, а также отключить в настройках iOS функцию «Сгружать неиспользуемые», чтобы iPhone не удалил приложение автоматически, если оно не используется какое-то время. При этом оно по-прежнему доступно в магазинах приложений для Android: в Play Маркете, Huawei AppGallery, Xiaomi Mi Store и RuStore.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первымЭтот сервис принадлежит компании «О2О Холдинг», которой раньше владели VK и подсанкционный «Сбер», позже передавшие его компаниям «Еком Технологии» и ООО «Еком Инвестиции», чьи инвесторы не раскрываются.
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