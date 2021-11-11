

Apple выпустила обновление с номером 13 для своего фирменного приложения iCloud для Windows. Об этом сообщает зарубежный ресурс MacRumors.



В обновлении iCloud 13 появилось несколько новых фишек. Прежде всего, оно получило поддержку форматов Apple ProRAW для фото и Apple ProRes для видео с iPhone и iPad. Это означает, что теперь эти файлы можно просматривать на ПК с Windows через iCloud.Кроме того, Apple внедрила в уже имеющуюся «Связку ключей iCloud» полезную фишку, которая давно работает на Apple-девайсах — предложенные пароли. Теперь при добавлении нового аккаунта в «Связку ключей» она будет предлагать надежный сгенерированный пароль. Это очень пригодится тем людям, кто работает с аккаунтами на ПК чаще, чем на iPhone, и кому при этом сложно регулярно придумывать новые надежные пароли.И, наконец, небольшое нововведение: теперь все участники редактирования общего файла в iCloud Drive могут добавлять или удалять людей в список тех, у кого есть доступ к тому же файлу.Согласно официальному чек-листу от Apple, обновление iCloud 13 устраняет несколько проблем с безопасностью.Чтобы скачать или обновить приложение iCloud для Windows, найдите его в Microsoft Store.