Генеральный директор компании Apple Тим Кук заявил, что пользователям, которые любят свободу, следует задуматься о покупке Android-смартфона. CEO Apple высказался об этом на онлайн-саммите DealBook.
Во время конференции речь зашла о том, будет ли у пользователей iPhone и iPad хоть когда-нибудь возможность устанавливать приложения из сторонних источников, минуя App Store. Кук отреагировал на этот вопрос очень решительно и заявил, что Apple такого не допустит. По его словам, тем, кому не нравится принцип работы iPhone, могут всерьез присмотреться к Android-смартфонам.
Во время конференции речь зашла о том, будет ли у пользователей iPhone и iPad хоть когда-нибудь возможность устанавливать приложения из сторонних источников, минуя App Store. Кук отреагировал на этот вопрос очень решительно и заявил, что Apple такого не допустит. По его словам, тем, кому не нравится принцип работы iPhone, могут всерьез присмотреться к Android-смартфонам.
В этом заявлении четко прослеживается позиция как самого Кука, так и Apple в целом: компания готова потерять часть клиентов, но не готова отказаться от монополии App Store в своих мобильных устройствах.«Если это так важно для вас, вам следует приобрести телефон на Android. С нашей точки зрения, разрешить приложения в обход App Store — это то же самое, что убеждать покупателей автомобилей не ставить в машину подушки и ремни безопасности. Это слишком рискованно. iPhone не был бы «айфоном», если бы не обеспечивал максимальную безопасность и конфиденциальность.
Ранее нечто подобное заявил и Крейг Федериги. Он сказал, что установка на iPhone приложений, которые не прошли проверку в App Store — это лучший подарок киберпреступникам. Кроме того, Apple уже неоднократно высказывала неоспоримый аргумент: кто бы ни оказался виновником утечки личных данных пользователя, винить в этой утечке он всегда будет производителя своего смартфона.
Ранее мы рассказали о том, как Apple пошла на уступки в отношении ремонта iPhone 13 — после выхода iOS 15.2 владельцы новеньких айфонов вздохнут спокойнее.
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Но если ее не будет, то вашей жизнью будет управлять Тим Кук, ну или ему подобные.
Пока альтернатива есть, Эппл добрый и пушистый, а как только ее не станет все будет жестко и не пикнешь )
Там монополии не сильно любят.
Здесь другая причина.
Эппл не может себе позволить дать доступ сторонним магазинам не из-за заботы о безопасности пользователей, а по банальной причине. Это уменьшит ее доходы, сначала немного, а потом сторонние магазины будут отъедать все больше и больше. Ну нормальная компания которая заботится о своей прибыли такого просто не допустит, Тесла не в счёт )))