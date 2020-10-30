Вчера Apple выпустила первую бета-версию macOS Big Sur 11.0.1 для разработчиков , которая появилась до официального запуска. Сегодня компания выпускает бету Big Sur 11.0.1 для публичного тестирования.
Эта версия не содержит каких-либо новых функций по сравнению с предыдущей, но Apple добавила несколько новых обоев, которые вы можете скачать отсюда.
Предполагается, что Apple готовит публичный запуск macOS Big Sur для своего следующего мероприятия, которое, по слухам, состоится в ноябре. В рамках этой презентации компания должна представить свои первые компьютеры Mac с процессорами собственной разработки Silicon.
Бета-тестеры могут обновиться до последней сборки, зайдя в раздел «Обновление ПО» системных настроек.
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