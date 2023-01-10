Apple Apple Watch

Apple Watch получат новый прорывной экран и увеличенную автономность, но этот апгрейд придётся подождать

Фархад

Apple Watch Concept by SergeRoux

Глава аналитической компании DSCC Росс Янг, ссылаясь на свои источники в цепочке поставок, заявил, что следующее масштабное обновление смарт-часы Apple получат в 2025 году. Речь идёт о дисплеях micro-LED.

Начиная с первой модели Apple Watch, вышедшей в 2015 году, и по сегодняшний день, все девайсы оснащены OLED-панелями. Новая технология обеспечит более высокие уровни яркости, более стабильную цветопередачу, меньшую степень выгорания и большую энергоэффективность, что является очень важным фактором для носимых устройств.

По данным Янга, который, к слову, ни разу не выдавал недостоверную информацию, Apple выпустит первые Apple Watch с новыми экранами весной 2025 года.

Интересно, что ранее другой авторитетный инсайдер, Джефф Пу, заявил о выпуске смарт-часов с micro-LED в 2024 году. Глава DSCC отметил, что поставщики приступят к производству таких панелей Apple Watch только в следующем году.

А новые Apple Watch и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
Apple готовит смарт-часы, которые будут круче чем Watch Ultra
Эксперты восхитились показаниями датчиков Apple Watch — похоже, им можно доверять
Apple Watch стали более независимыми от iPhone
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Xiaomi выпустила 70-дюймовый телевизор за 19 000 рублей
В Россию стали завозить смартфоны Apple и Samsung с неприятными особенностями и ограничениями
В России начали продавать восстановленные iPhone, Apple Watch и MacBook. Цены — до 70% ниже, чем у новых

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу