Apple Watch получат новый прорывной экран и увеличенную автономность, но этот апгрейд придётся подождать

Глава аналитической компании DSCC Росс Янг, ссылаясь на свои источники в цепочке поставок, заявил, что следующее масштабное обновление смарт-часы Apple получат в 2025 году. Речь идёт о дисплеях micro-LED.
Начиная с первой модели Apple Watch, вышедшей в 2015 году, и по сегодняшний день, все девайсы оснащены OLED-панелями. Новая технология обеспечит более высокие уровни яркости, более стабильную цветопередачу, меньшую степень выгорания и большую энергоэффективность, что является очень важным фактором для носимых устройств.
По данным Янга, который, к слову, ни разу не выдавал недостоверную информацию, Apple выпустит первые Apple Watch с новыми экранами весной 2025 года.
Интересно, что ранее другой авторитетный инсайдер, Джефф Пу, заявил о выпуске смарт-часов с micro-LED в 2024 году. Глава DSCC отметил, что поставщики приступят к производству таких панелей Apple Watch только в следующем году.
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