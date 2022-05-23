Apple закрыла возможность пополнения баланса со счёта МТС

Компания Apple больше не позволяет пополнять баланс Apple ID переводом с мобильного счёта МТС. Ранее была отключена возможность пополнять его через «МегаФон» и Yota, а ещё раньше — с помощью подарочных карт iTunes и банковских карт.







Единственный оставшийся способ пополнения баланса Apple ID — платежом со счёта билайна. Если вы не пользуетесь этим оператором, можете попросить знакомого обладателя билайновской симки пополнить ваш счёт за вас.



Можно предположить, что в скором времени Apple запретит пополнять баланс и через билайн. После этого не останется никаких способов оплачивать покупки в App Store и платить в установленных приложениях и играх, в том числе за оформление и продление подписки в различных сервисах (например, Apple Music).



Наш главный редактор Георгий Лямин не выдержал и уже попрощался с сервисами Apple (он надеется, что временно). Почитать его размышления вы можете в этой статье.

