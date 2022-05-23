Apple Санкции

Apple закрыла возможность пополнения баланса со счёта МТС

Александр

Компания Apple больше не позволяет пополнять баланс Apple ID переводом с мобильного счёта МТС. Ранее была отключена возможность пополнять его через «МегаФон» и Yota, а ещё раньше — с помощью подарочных карт iTunes и банковских карт.



Единственный оставшийся способ пополнения баланса Apple ID — платежом со счёта билайна. Если вы не пользуетесь этим оператором, можете попросить знакомого обладателя билайновской симки пополнить ваш счёт за вас.

Можно предположить, что в скором времени Apple запретит пополнять баланс и через билайн. После этого не останется никаких способов оплачивать покупки в App Store и платить в установленных приложениях и играх, в том числе за оформление и продление подписки в различных сервисах (например, Apple Music).

Наш главный редактор Георгий Лямин не выдержал и уже попрощался с сервисами Apple (он надеется, что временно). Почитать его размышления вы можете в этой статье.

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Комментарии

kardigan
+2503
kardigan
Остаётся забить на платные сервисы и приложения , а после забить на сам iphone.
Жаль конечно, но похоже скоро смысла держать яблоко не будет.
час назад в 16:24
#
+4314
Carter_Mayers
Только что проверил ради интереса, 300р залетели на ура. Но на всякий случай, всё таки пополнил счёт аккаунта на 3 года вперёд
час назад в 16:24
#
+11
kora Carter_Mayers
Наличие денег на счете не означает, что ими можно будет воспользоваться. Убрали не возможность пополнения мобильного платежа, а возможность расчетов с помощью него.
час назад в 16:59
#
+4314
Carter_Mayers kora
С Apple ID списывается всё прекрасно и когда на нем есть средства, списываются они всегда в первую очередь с него. А после уже со всяких карты и других способов оплаты. Поэтому, волноваться абсолютно не о чем, если успеть пополнить
52 минуты назад
#
Pavel Nikiforov
+546
Pavel Nikiforov
Люди готовы нести деньги, но кук показал свою сущность и повернулся к нам задом.
Уж на сколько я лоялен к конторе, но тут прям вот не понимаю от слова вообще — прямая потеря прибыли без каких-либо попыток что-то предпринять. Типа сам себе злой буратино.
час назад в 16:24
#
+4314
Carter_Mayers Pavel Nikiforov
Как только санкции начнут ослаблять, всё будет как и прежде. Вопрос лишь во времени и когда это будет
час назад в 16:27
#
kardigan
+2503
kardigan Carter_Mayers
Что то мне подсказывает, что внесёных вами денег до конца этого периода явно не хватит..
час назад в 16:30
#
+4314
Carter_Mayers kardigan
На почтовое приложение, приложение погоды, блокировщик рекламы, iCloud, Apple Music и прочие приложения и сервисы по подписке ещё как хватит. (всего 7 сервисов по подписке на данный момент, которыми пользуюсь постоянно) Даже с учётом того, что может подорожать каждое из них
48 минут назад
#
+4314
Carter_Mayers Carter_Mayers
Об остальном будем думать через 3 года, там уже наверняка, будут другие варианты и способы пополнения. В крайнем случае, от нескольких сервисов, можно будет отказаться, кроме погоды, почтового клиента и музыки с iCloud. Самое фиговое, что нельзя платить за iCloud сразу за год, а только помесячно, хоть и сумма там за 200ГБ вообще не большая получается
45 минут назад
#
tellurian
+3732
tellurian Pavel Nikiforov
Так дело не в Куке. Как ему деньги выводить?
Он на штрафы попадёт.
час назад в 16:45
#
+319
rolaks
У меня платёж с МТС пошёл на баланс
час назад в 16:42
#
Tigrolik
+514
Tigrolik
Это уже не начало конца. Это конец конца.
час назад в 16:46
#
+317
Mikkas
У меня тоже нехочет проходить платёж через йоту,придется забить на них йух 🤷‍♂️
час назад в 16:50
#
+317
Mikkas
Они видать постепенно отключают пользователей 🤨
час назад в 16:52
#
+477
jkttim
По лезвию ножа ходят. Потеряют полностью лояльность пользователей и доверие! Пересядут на Android.
час назад в 17:06
#
tellurian
+3732
tellurian jkttim
Там как платить?
Приложение скачать можно, а платить?
час назад в 17:08
#
+477
jkttim tellurian
На Android можно устанавливать приложения в обход Google Play и платить за подписки с карты напрямую разработчику!
43 минуты назад
#
+4314
Carter_Mayers tellurian
Во-во, надо было на днях купить подписку на Puffin TV Browser на Шилде, ибо затрахали всплывающие окна, после определённого количества открытых в браузер страниц с просьбой оформить подписку. Сделать это сейчас никак невозможно, а APK с версией именно TV нет нихрена в инэте. А версия Puffin Pro для смартфона, которая не TV работает на ТВ очень криво и хреново. Не все приложения взломанные есть в инэте, да и чтобы закинуть всё это дело на ту же ТВ приставку нужен комп и флешка или ещё какие костыли. Чисто по мне, удобнее было бы заплатить эти 900р. за год и не иметь себе мозг
40 минут назад
#
+477
jkttim Carter_Mayers
А на прямую у производителя на сайте нет apk ? Правда не понятно, как подписку оплачивать. Хотя можно попробовать с помощью левых плательщиков, вроде не страшная сумма, если даже обманут.
30 минут назад
#
Руслан
+68
Руслан jkttim
Как будто бы на Андроиде можно спокойно оплачивать? Давным давно всё закрыто. Платежи не принимаются. Месяц назад хотел купить программу для авто (про версию) и никаких способов оплаты нет. И чем интересно Apple со своей iOS отличается от Google с их Android? Google — американская транснациональная корпорация… Что первая американская, что вторая. Или правительство америки как-то по названиям фирм делает запреты: одной разрешает, а второй запрещает?))))
55 минут назад
#
+477
jkttim Руслан
На Android можно устанавливать приложения в обход Google Play и платить за подписки с карты напрямую разработчику!
44 минуты назад
#
tellurian
+3732
tellurian jkttim
Не все разработчики дают такую возможность.
Как зарубеж отправить? Карты не работают и через мобильный не оплатить.
12 минут назад
#
Hello!
+487
Hello!
Дальше ждем блокировки средств на ID? Уже не удивительно будет.
56 минут назад
#
Вася Вотафаков
+4899
Вася Вотафаков
Эпл уже не самая дорогая компания с мире. И видимо это начало ее краха.
14 минут назад
#
–9
Никита
Все работает 23.05.2022 время 20:00 часовой пояс +5
10 минут назад
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