Apple запускает новогодний челлендж для пользователей Apple Watch

Владельцы смарт-часов Apple смогут принять участие в новогоднем марафоне активности и получить специальные награды.Основным условием для получения специального значка является закрытие трёх колец активности в течение семи дней подряд в любой период января. Кроме того, пользователям Apple Watch станут доступны новые анимированные стикеры, которые можно использовать в приложениях «Сообщения» и «FaceTime».Более подробную информацию о новом челлендже Apple можно получить в приложении Fitness на iPhone.