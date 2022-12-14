Apple Watch

Apple запускает новогодний челлендж для пользователей Apple Watch

Фархад

Apple Watch

Владельцы смарт-часов Apple смогут принять участие в новогоднем марафоне активности и получить специальные награды.

Основным условием для получения специального значка является закрытие трёх колец активности в течение семи дней подряд в любой период января. Кроме того, пользователям Apple Watch станут доступны новые анимированные стикеры, которые можно использовать в приложениях «Сообщения» и «FaceTime».

стикер для iMessage

Более подробную информацию о новом челлендже Apple можно получить в приложении Fitness на iPhone.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Денис Добрыян
+185
Денис Добрыян
Что-то я ничего не нашел в приложении "Фитнес"...
час назад в 12:59
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