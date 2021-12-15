





По данным аналитической системы, общее число посещений сайта в ноябре составило 279,6 миллиона. Среднее количество времени, которое пользователи Авито проводили на платформе за одно посещение в ноябре, составило 11 минут, за это время они успевают посетить 11,72 страницы с объявлениями.Авито как онлайн платформа объявлений, работающая в России, по результатам ноября обошел предыдущего фаворита рейтинга — американский Craigslist (276.92 миллиона посещений, 8 минут на странице и 10,19 страниц за один визит), — и французский Leboncoin (139.35 миллиона, 11,29 минут на странице и 12,29 страницы за один визит), который сохранил за собой третью строчку. Стоит отметить, что Craigslist - один из старейших сайтов объявлений, долгие годы занимавший первую строчку рейтинга Similar Web.В мировом рейтинге e-commerce and shopping Авито занял 14 строчку с лучшими показателями по поведенческим метрикам (отказы и глубина сессий) среди российских сервисов, став номером 1 среди популярных отечественных маркетплейсов.Авито лидирует также по общему числу публикаций — сегодня на сайте размещено более 86 миллионов активных объявлений. В мире только Craigslist не раскрывает общее число объявлений, у остальных оно значительно меньше.В октябре мобильное приложение Авито заняло первое место в России сразу в нескольких рейтингах аналитического сервиса App Annie по числу активных пользователей, общему количеству сессий, времени, проводимому в приложении, а также общему количеству скачиваний за весь период существования.