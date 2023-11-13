Банкомат лишил ипотечника 1 млн рублей. Мужчина все понял, но было уже поздно

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Неприятная оказия произошла с 35-летним жителем Москвы в торговом центре Горково. Мужчина пришел погасить долг за квартиру и захватил с собой 2 млн рублей наличными. На счет упала ровно половина.Об этом рассказал Telegram-канал SHOT. Все началось с того, что мужчина запихал в купюроприемник сразу всю сумму. Банкомат не справился с такими суммами, вернул миллион мужчине, а первый благополучно зачислился. Предположив, что пачка была слишком объемной, бедолага понадеялся на надежность современных технологий, внес остаток и, не дожидаясь подтверждения операции, ушел со спокойной душой и по его мнению погашенным кредитом.Хорошее настроение омрачилось с приходом СМС и недостатком суммы в 1 млн рублей. Мужчина рванул обратно к банкомату в надежде забрать бесхозный лям, но за него уже это сделал таинственный незнакомец.Теперь внезапного победителя викторины «Кто хочет стать миллионером» ищет полиция.