Банкомат лишил ипотечника 1 млн рублей. Мужчина все понял, но было уже поздно

Артем
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Неприятная оказия произошла с 35-летним жителем Москвы в торговом центре Горково. Мужчина пришел погасить долг за квартиру и захватил с собой 2 млн рублей наличными. На счет упала ровно половина.

Об этом рассказал Telegram-канал SHOT. Все началось с того, что мужчина запихал в купюроприемник сразу всю сумму. Банкомат не справился с такими суммами, вернул миллион мужчине, а первый благополучно зачислился. Предположив, что пачка была слишком объемной, бедолага понадеялся на надежность современных технологий, внес остаток и, не дожидаясь подтверждения операции, ушел со спокойной душой и по его мнению погашенным кредитом. 

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Хорошее настроение омрачилось с приходом СМС и недостатком суммы в 1 млн рублей. Мужчина рванул обратно к банкомату в надежде забрать бесхозный лям, но за него уже это сделал таинственный незнакомец.

Теперь внезапного победителя викторины «Кто хочет стать миллионером» ищет полиция.
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Источник:
SHOT
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Комментарии

+150
antonchik55
Всегда было интересно в таких ситуациях — а в чем виновен человек, который взял этот лям из банкомата?
Если на улице на полу лежит косарь — я подниму. Но почему при этом меня должна начать искать полиция?
Человек — лох. Лишился бабла по своей вине. И уж точно не по вине того, кто эти деньги нашёл.
Сегодня в 16:19
#
tellurian
+4775
tellurian antonchik55
По закону вы должны отнести деньги в полицию. Иначе это присвоение чужого имущества. У вас есть время, на поиск того, кто потерял. Если в течение какого-то времени нет ответа, можете оставить себе деньги или вещи.
Сегодня в 16:21
#
tellurian
+4775
tellurian antonchik55
Вина в присвоении чужого!
Сегодня в 16:22
#
+39
Александр Крас antonchik55
Значит ты такойже вор как и тот кто украл деньги из банкомата. Если рассуждаешь так.
Сегодня в 17:05
#
tellurian
+4775
tellurian
Если бы читали в первоисточнике, то полиция по видеокамерам нашла того, кто забрал.
Сегодня в 16:19
#
+39
Александр Крас
Надо быть полным долбоящером чтобы взять деньги в банкомате. Везде камеры и у банкомата тоже.
Сегодня в 17:08
#
Nikita Morgun
+189
Nikita Morgun
Да, прочитал в другом источнике, что "похитителя" уже нашли =) Когда я иду даже 5к рублей положить в банкомат — я проверяю сразу, что деньги зачислились. А тут 2 ляма рублей =)
2 часа назад в 18:02
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tellurian
+4775
tellurian Nikita Morgun
Меня это тоже удивило. Пока не увижу смс о пополнении счета от банкомата не уйду и и не пущу никого к нему.
47 минут назад
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