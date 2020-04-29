



Робот полностью автономен: сам планирует движение, следит за окружающей обстановкой и объезжает препятствия. В отличие от беспилотных автомобилей, которые движутся в Сколково по проезжей части, Ровер перемещается по тротуарам. Офисы администрации и отделение Почты России, куда робот также доставляет корреспонденцию, расположены в разных частях города, поэтому маршруты робота могут составлять несколько километров. Поставить Роверу задачу, открыть и закрыть его, наблюдать за передвижением робота на карте сотрудники «Сколково» могут самостоятельно с помощью смартфона. В случае необходимости они могут также обратиться за помощью к инженерам Яндекса.







С сегодняшнего дня он помогает администрации с доставкой документов и посылок на территории города. Это первая постоянная работа Ровера за пределами Яндекса: с ноября 2019 года он также возит документы в штаб-квартире компании на улице Льва Толстого.Робот полностью автономен: сам планирует движение, следит за окружающей обстановкой и объезжает препятствия. В отличие от беспилотных автомобилей, которые движутся в Сколково по проезжей части, Ровер перемещается по тротуарам. Офисы администрации и отделение Почты России, куда робот также доставляет корреспонденцию, расположены в разных частях города, поэтому маршруты робота могут составлять несколько километров. Поставить Роверу задачу, открыть и закрыть его, наблюдать за передвижением робота на карте сотрудники «Сколково» могут самостоятельно с помощью смартфона. В случае необходимости они могут также обратиться за помощью к инженерам Яндекса.

«Яндекс.Ровер был задуман, чтобы помочь людям автоматизировать рутинные задачи по доставке небольших грузов. Это наш первый опыт применения робота за пределами экосистемы Яндекса. Мы рады, что Ровер органично вписался в рабочие процессы Инновационного Центра, — говорит Дмитрий Полищук, руководитель направления беспилотных автомобилей Яндекса. — В дальнейшем мы вместе с командой «Сколково» будем смотреть, какие еще задачи может оптимизировать робот в городе».



«Впервые робот с искусственным интеллектом на борту помогает оптимизировать процесс доставки, и это не эксперимент, а работающий сервис. Вместе с командой Яндекса мы начинаем с собственного документооборота, но в дальнейшем планируем подключить к использованию Ровера и других участников экосистемы «Сколково» — стартапы, крупные корпорации и, конечно, жителей Инновационного Центра», — отметил Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор ИТ кластера Фонда Сколково.



Яндекс.Ровер может применяться для широкого круга задач. Сейчас, когда сегмент электронной коммерции продолжает быстро развиваться, использование робота может оптимизировать этап «последней мили» в логистике в условиях растущего потока заказов. Ровер может доставлять посылки из интернет-магазинов, продукты и готовые блюда. Его также можно использовать и для транспортировки внутри больших помещений — например, на складах или в торговых центрах.





