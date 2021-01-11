Более персональный пользовательский опыт

Четырехдверный Samsung Bespoke Flex: последняя версия кастомизируемого холодильника Bespoke со сменными панелями различных цветов и материалов. Новая 4-дверная модель получила новый отсек Beverage Center, включающий диспенсер для воды и автоматически заполняемый кувшин. Четырехдверный модуль также оснащен двойным ледогенератором, который делает не только стандартные кубики льда, но и кусочки меньших размеров Ice Bites для домашних коктейлей.

последняя версия кастомизируемого холодильника Bespoke со сменными панелями различных цветов и материалов. Новая 4-дверная модель получила новый отсек Beverage Center, включающий диспенсер для воды и автоматически заполняемый кувшин. Четырехдверный модуль также оснащен двойным ледогенератором, который делает не только стандартные кубики льда, но и кусочки меньших размеров Ice Bites для домашних коктейлей. 110-дюймовый MICRO LED-телевизор: новинка с экраном, состоящим из неорганических светодиодов, и тонким, практически безрамочным дизайном Infinity Screen, благодаря которому устройство органично вписывается в любой интерьер. 110-дюймовый MICRO LED-дисплей поддерживает режим «4Vue» (Quad View), позволяющий отображать четыре типа контента одновременно, чтобы пользователь мог следить за четырьмя спортивными матчами сразу или смотреть обучающие видео во время видеоигр. Новый MICRO LED-телевизор Samsung поступит в продажу по всему миру этой весной.

Интерьерные ТВ: в линейку интерьерных телевизоров Samsung входят The Serif, The Frame, The Sero и The Terrace — недавно представленный 4K QLED для отдыха на свежем воздухе, а также The Premiere, лазерный проектор, обеспечивающий изображение в кинематографическом качестве 4K.

в линейку интерьерных телевизоров Samsung входят The Serif, The Frame, The Sero и The Terrace — недавно представленный 4K QLED для отдыха на свежем воздухе, а также The Premiere, лазерный проектор, обеспечивающий изображение в кинематографическом качестве 4K. SmartThings Cooking: новый сервис Samsung SmartThings использует алгоритм на основе Food AI от компании Whisk, который предлагает меню на всю неделю, составляет список необходимых ингредиентов и подключается к продуктовым магазинам, позволяя сразу же заказать продукты с экрана холодильника Family Hub или смартфона. Рецепты можно отправлять на синхронизированную технику Samsung для кухни, чтобы не допустить ошибок в готовке.

новый сервис Samsung SmartThings использует алгоритм на основе Food AI от компании Whisk, который предлагает меню на всю неделю, составляет список необходимых ингредиентов и подключается к продуктовым магазинам, позволяя сразу же заказать продукты с экрана холодильника Family Hub или смартфона. Рецепты можно отправлять на синхронизированную технику Samsung для кухни, чтобы не допустить ошибок в готовке. Тренировки Smart Trainer на телевизорах Samsung 2021 года: платформа Samsung Health превращает дом в личный тренажерный зал, а новая функция Smart Trainer в реальном времени отслеживает и анализирует выполняемые упражнения. В процессе и после тренировки она предоставляет пользователю обратную связь, помогает вести счет количеству повторений и сжигаемых калорий. Благодаря видео и интерактивным тренировкам с поддержкой голосового управления Bixby, Samsung Health Smart Trainer делает занятия спортом дома персонализированными и удобными.

ИИ и роботы для помощи каждый день, в том числе в ведении домашнего хозяйства

JetBot 90 AI+: новый пылесос использует технологию распознавания объектов для их идентификации и классификации, чтобы выбрать оптимальный маршрут уборки. Датчик LiDAR и 3D-сенсоры позволяют JetBot 90 AI+ избегать кабелей и мелких предметов, при этом очищая труднодоступные уголки дома. Пылесос также получил камеру и поддержку приложения SmartThings, с помощью которого дистанционно можно следить за происходящим дома.

Samsung Bot Care: последнее пополнение в портфолио робототехнических продуктов Samsung. Bot Care использует ИИ, чтобы распознавать поведение пользователя и реагировать на него. Устройство выполняет роль повседневного помощника, изучает распорядок дня и привычки пользователя, чтобы отправлять владельцу важные напоминания.

последнее пополнение в портфолио робототехнических продуктов Samsung. Bot Care использует ИИ, чтобы распознавать поведение пользователя и реагировать на него. Устройство выполняет роль повседневного помощника, изучает распорядок дня и привычки пользователя, чтобы отправлять владельцу важные напоминания. Samsung Bot Handy: он будет применять передовые возможности искусственного интеллекта, чтобы распознавать и реагировать на предметы различного размера, формы и веса, становясь продолжением пользователя и помогая ему в работе по дому. SamsungBot Handy сможет понять разницу между вещами из разных материалов, регулируя силу их захвата во время перемещения. Это устройство станет надежным партнером для домашних дел, например, уборки или сервировки стола.

Технологии для будущего

Galaxy Upcycling at Home. Samsung объявила об обновлении своей программы утилизации Galaxy Upcycling для домашнего использования. Новая программа переосмысливает жизненный цикл устройств Galaxy и предлагает потребителям варианты того, как они могут применить старые гаджеты для создания множества удобных инструментов интернета вещей.

Экологическая упаковка телевизоров. В 2021 году такая упаковка будет применяться и в QLED, UHD-телевизорах, мониторах и аудиопродуктах. Для обеспечения большей экологичности, Samsung создает продукты и решения, способствующие устойчивому развитию. Например, новый пульт дистанционного управления Samsung на солнечных батареях частично сделан из переработанного пластика и может заряжаться от солнечного или электрического света, что сокращает отходы от производства батарей.







Samsung рассказала о своей концепции будущего на выставке Consumer Electronics Show (CES) 2021. На виртуальной пресс-конференции компания представила новые продукты, с помощью которых продолжит внедрять инновации, создавая универсальные решения с интеллектуальным подключением и функциями ИИ, чтобы сделать повседневную жизнь пользователей комфортнее и проще.За прошедший год пользователи оценили новые способы того, как инновационные продукты способны облегчить их жизнь. Телевизоры — важный инструмент не только для развлечений, но и для фитнеса. Ноутбуки играют ключевую роль в дистанционном образовании. Умные холодильники помогают заказывать продукты и готовить еду. А смартфоны попросту незаменимы для общения.Samsung оперативно адаптирует инновации к меняющемуся образу жизни людей. В число основных новинок, представленных на CES 2021, вошли:Благодаря внедрению ИИ Samsung создает новые возможности для дома — от стиральных машин, которые оптимизируют расход воды и моющих средств, а также циклы стирки, до телевизоров с квантовым процессором, способным повышать качество HD-контента до 8K. В рамках пресс-конференции Samsung были представлены следующие решения:Samsung также занимается разработкой роботизированных решений на базе ИИ. Компания продолжает работу над решениями: Samsung Bot Retail — для ритейла и Samsung GEMS — экзоскелет, повышающий мобильность пользователей.На виртуальной пресс-конференции в рамках CES 2021 Samsung рассказала о том, как технологии могут способствовать прогрессу и улучшать будущее каждого человека. В компании убеждены, что не существует единого универсального решения, и устойчивое развитие требует инвестиций в различных областях. Поэтому Samsung фокусируется на трех ключевых сферах: экологичность, образование и доступность.В рамках своей приверженности созданию экономики замкнутого цикла Samsung разрабатывает упаковку, которая является заключительным и экологичным штрихом к производственному циклу продукта:На мероприятии компания также рассказала, как делает свои продукты еще более инклюзивными и доступными для всех. Приложение SeeColors помогает людям с дефицитом цветового восприятия (CVD) регулировать настройки QLED-телевизоров 2021 года для лучшего опыта просмотра, а функция Sign Language Zoom гарантирует, что каждый, независимо от возможностей зрения, сможет пользоваться всеми технологиями.Samsung представила функцию Digital Wellbeing. Она поможет людям контролировать время, которые они проводят онлайн, и управлять им, чтобы эффективнее использовать технологии для улучшения своей жизни и расширения возможностей.