Чем новый iPad Air (2022) отличается от iPad Pro (2021)? Собрали всё по пунктам

8 марта 2022 года Apple провела свою презентацию, на которой показала нам несколько девайсов. Некоторые — как Mac Studio — оказались очень крутыми и действительно новыми. Но перед этим зрители увидели довольно невнятный iPhone SE 3 и минорно обновленный iPad Air 5. Насчет айфона мы уже поговорили — а что с iPad? Какой в нем смысл? Давайте разбираться.
Самый распространенный вопрос касательно нового iPad Air звучит следующим образом: «Зачем он, когда есть Pro?» Он логичен. Поэтому сейчас мы сравним iPad Air 5 с самым свежим iPad Pro 2021 и посмотрим, насколько серьезно они различаются.
Сходства
Прежде всего, давайте определимся, чем же всё-таки похожи эти два устройства. А сходств довольно много:
- Дизайн — плоские грани, «безрамочный» дисплей», коннектор для Apple Pencil
- Разрешение дисплея — Liquid Retina с 264 ppi, ламинированный, с True Tone и цветовым охватом P3
- Процессор: Apple Silicon M1
- Модем 5G
- Камеры: задняя 12 Мп с апертурой 1,8 и Smart HDR / фронтальная сверхширокоугольная 12 Мп с апертурой 2,4, оптическим зумом 2х и технологией «в центре внимания»
- Заявленная автономность до 10 часов
- Wi-Fi 6
- Bluetooth 5
- USB-C
- Совместимость с Magic Keyboard.
Отличия
А вот здесь уже сложнее. В последние годы Apple довольно сильно сегментировала свои устройства в плане различных мелких технологий и фишек, поэтому список различий тоже будет немалым.
- Биометрия — Touch ID в кнопке Power у Air против Face ID у Pro
- Диагональ — 10,9’’ у Air против 11 либо 12,9’’ у Pro
- Матрица — IPS у Air против mini-LED у Pro 12,9;
- 500 нит у Air против 1000-1600 нит с HDR у Pro
- 60 Гц у Air против ProMotion у Pro
- ОЗУ — 8 Гб у Air против 8 или 16 Гб у Pro
- ПЗУ — максимально 256 Гб у Air против 2 Тб у Pro
- Модем 5G — частоты ниже 6 ГГц у Air против MIMO и mmWave у Pro
- Динамики — два драйвера у Air против четырех у Pro
- Разъем — обычный USB-C у Air против Thunderbolt/USB 4 у Pro
- Цвета — пять цветов у Air против двух цветов у Pro
- Камеры — одна задняя 12 Мп у Air против «ширика» 12 Мп и дополнительного «сверхширика» 10 Мп у Pro
- Запись видео — у Pro возможность записи в РВК до 30 кадров в секунду, оптический зум 2х
- Вспышка — у Pro вспышка Retina Flash / фонарик.
К слову, о ценах. Обновленный iPad Air 5 обойдется покупателям в 599 долларов США в базовой конфигурации с накопителем 64 Гб и без сотового модуля. Прошлогодний iPad Pro 11’’ в таком же «конфиге» будет стоить $799.
Цены и доступность в России новых гаджетов от Apple пока остаются под вопросом.