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Apple iPad iPad Air 5 iPad Pro

Чем новый iPad Air (2022) отличается от iPad Pro (2021)? Собрали всё по пунктам

Олег
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iPad


8 марта 2022 года Apple провела свою презентацию, на которой показала нам несколько девайсов. Некоторые — как Mac Studio — оказались очень крутыми и действительно новыми. Но перед этим зрители увидели довольно невнятный iPhone SE 3 и минорно обновленный iPad Air 5. Насчет айфона мы уже поговорили — а что с iPad? Какой в нем смысл? Давайте разбираться.

Самый распространенный вопрос касательно нового iPad Air звучит следующим образом: «Зачем он, когда есть Pro?» Он логичен. Поэтому сейчас мы сравним iPad Air 5 с самым свежим iPad Pro 2021 и посмотрим, насколько серьезно они различаются.

Сходства

Прежде всего, давайте определимся, чем же всё-таки похожи эти два устройства. А сходств довольно много:
  • Дизайн — плоские грани, «безрамочный» дисплей», коннектор для Apple Pencil
  • Разрешение дисплея — Liquid Retina с 264 ppi, ламинированный, с True Tone и цветовым охватом P3
  • Процессор: Apple Silicon M1
  • Модем 5G
  • Камеры: задняя 12 Мп с апертурой 1,8 и Smart HDR / фронтальная сверхширокоугольная 12 Мп с апертурой 2,4, оптическим зумом 2х и технологией «в центре внимания»
  • Заявленная автономность до 10 часов
  • Wi-Fi 6
  • Bluetooth 5
  • USB-C
  • Совместимость с Magic Keyboard.
Планшеты действительно очень похожи — причём теперь и в плане производительности.

Отличия

А вот здесь уже сложнее. В последние годы Apple довольно сильно сегментировала свои устройства в плане различных мелких технологий и фишек, поэтому список различий тоже будет немалым.

  • Биометрия — Touch ID в кнопке Power у Air против Face ID у Pro
  • Диагональ — 10,9’’ у Air против 11 либо 12,9’’ у Pro
  • Матрица — IPS у Air против mini-LED у Pro 12,9;
  •                      500 нит у Air против 1000-1600 нит с HDR у Pro
  •                      60 Гц у Air против ProMotion у Pro
  • ОЗУ — 8 Гб у Air против 8 или 16 Гб у Pro
  • ПЗУ — максимально 256 Гб у Air против 2 Тб у Pro
  • Модем 5G — частоты ниже 6 ГГц у Air против MIMO и mmWave у Pro
  • Динамики — два драйвера у Air против четырех у Pro
  • Разъем — обычный USB-C у Air против Thunderbolt/USB 4 у Pro
  • Цвета — пять цветов у Air против двух цветов у Pro
  • Камеры — одна задняя 12 Мп у Air против «ширика» 12 Мп и дополнительного «сверхширика» 10 Мп у Pro
  • Запись видео — у Pro возможность записи в РВК до 30 кадров в секунду, оптический зум 2х 
  • Вспышка — у Pro вспышка Retina Flash / фонарик. 
Как видно, различия всё-таки есть. Они в деталях, и на обычные бытовые задачи или нетребовательную к дисплею работу никак не повлияют. У iPad Pro много мелких фишек и возможностей, которые делают взаимодействие с ним приятнее и динамичнее, но за это придется заплатить. В текущих реалиях немало.

К слову, о ценах. Обновленный iPad Air 5 обойдется покупателям в 599 долларов США в базовой конфигурации с накопителем 64 Гб и без сотового модуля. Прошлогодний iPad Pro 11’’ в таком же «конфиге» будет стоить $799.

Цены и доступность в России новых гаджетов от Apple пока остаются под вопросом. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

СИМА
+77
СИМА
Забыли написать маленькое, но КРАЙНЕ важное отличие – наличие вспышки. Даже у iPad Mini последнего поколения она имеется.

Это же фонарик и подсветка, удобная вещь. Постоянно пользуюсь.
2 часа назад в 15:19
#
+4
romeo3230
Короче толком разницы нет, кино и ютуб один фиг скоро будут недоступны… новости читать можно и на старом! Успел купить air 4 за 55 … походу он у меня теперь на долго!)
Сегодня в 13:09
#
Олег Воронин
+520
Олег Воронин romeo3230
Я MacBook Air M1 успел на Тмолле за 78 урвать в декабре, просто не нарадуюсь. В нем почти вся жизнь, хоть бы теперь не грохнуть его по закону подлости 😅
Сегодня в 13:12
#
+73
Carter_Mayers
Если в РФ у нас, будет он стоить тысяч 130, то смысла вообще в нем нет. Проще уж подкопить и купить iPad Pro, либо кому чисто для сёрфинга, то и обычного iPad 2020 хватит. Отвыкать конечно некоторым будет очень сложно, всё равно что 30 лет прожить в частном доме, а потом переехать в однушку или вообще в квартиру
Сегодня в 12:57
#
saintmaybach
+9
saintmaybach Carter_Mayers
Согласен, лучше накопит. Айпады очень долговечные, по 10 лет пашут без проблем, на личном опыте говорю. Поэтому лучше подкопить и брать топовый про. Выгодное вложение
Сегодня в 14:23
#
Олег Воронин
+520
Олег Воронин saintmaybach
Старые — да... а после Pro 10.5 пошло много брака
43 минуты назад
#
Seagull
+16
Seagull
С наличием врядли будут проблемы, а вот ценник конечно будет запредельный
Сегодня в 12:55
#
+73
Carter_Mayers Seagull
Пока что не будет, приятель работает в реселлере Apple и сказал что все новинки будут. Цена правда уже будет гораздо выше. Просто сейчас логистика серьезно нарушена и проблемы большие с поставками, а так, никакой более пугающей информации о приостановке продаж или расширении запретов на сервисы Apple пока что нет. Буду переодически узнавать, чтобы быть в курсе
Сегодня в 13:00
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