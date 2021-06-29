



Раздел «Хиты App Store» пополнился двумя победителями премии Apple Design Award и премии «Лучшее в App Store» в 2014 и 2016 гг. Leo's Fortune и INKS.









Jetpack Joyride+ — Пулеметные реактивные ранцы, гигантские механические драконы и птицы, которые стреляют деньгами, ждут вас в новой игре в Apple Arcade. Самое время надеть крутой ранец и присоединиться к Барри Стейкфрайсу в бесконечной гонке, где нужно штурмовать лабораторию и уворачиваться от лазеров, ловушек и ракет.







В разделе Apple Arcade «Хиты App Store» ожидается пополнение. На очереди сразу 4 новые игры, включая Jetpack Joyride от Halfbrick Studios, Game Dev Story от Kairosoft, Leo’s Fortune от 1337 & Senri, и INKS от State of Play Games.Jetpack Joyride — это легендарная игра от создателей Fruit Ninja с миллионной аудиторией. Совсем скоро этот мировой хит станет доступен всем пользователям Apple Arcade. Помимо этого, подписчики уже могут сыграть в Game Dev Story — забавную стратегию, где предстоит управлять собственной игровой компанией.