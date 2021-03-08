





Из-за огромной нагрузки на важнейшего производителя полупроводников, TSMC, который выпускает и процессоры для iPhone, и видеочипы для AMD, и SoC для новых консолей, на рынке наблюдается дефицит почти всего вышеперечисленного. Коснулось это и новых процессоров AMD Ryzen 5000 на 7 нм архитектуре Zen 3, цены на которые на старте продаж несколько месяцев назад не радовали, да и с доступностью были проблемы.Однако AMD обещала, что в течение первого квартала будет активно наращивать производство новых CPU, и, похоже, это обещание компания действительно сдержала. Так, по данным Яндекс.Маркета дефицит на основные процессоры новой линейки AMD действительно заканчивается.Речь идет о 6-ядерном Ryzen 5 5600X и 8-ядерном Ryzen 7 5800X: оба эти процессора отлично показывают себя в тестах и обгоняют конкурентов от Intel с аналогичным числом ядер, при этом они работают на большинстве плат с текущим сокетом AM4 после обновления BIOS. Так, если в декабре и феврале за младшее решение в новой линейке просили порядка 33-35 тысяч рублей, то в феврале цена на него резко провалилась к 27 тысячам рублей, а сейчас самый низкий ценник на Ryzen 5 5600X составляет около 22 тысяч рублей — на 15% ниже рекомендуемой AMD стоимости.Аналогично Ryzen 7 5800X, который еще месяц назад стоил почти 50 тысяч рублей, теперь продается в среднем дешевле 40 тысяч, а минимальная цена находится на уровне 33 тысяч рублей, что опять же ощутимо ниже рекомендуемой стоимости.