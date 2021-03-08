Из-за огромной нагрузки на важнейшего производителя полупроводников, TSMC, который выпускает и процессоры для iPhone, и видеочипы для AMD, и SoC для новых консолей, на рынке наблюдается дефицит почти всего вышеперечисленного. Коснулось это и новых процессоров AMD Ryzen 5000 на 7 нм архитектуре Zen 3, цены на которые на старте продаж несколько месяцев назад не радовали, да и с доступностью были проблемы.
Однако AMD обещала, что в течение первого квартала будет активно наращивать производство новых CPU, и, похоже, это обещание компания действительно сдержала. Так, по данным Яндекс.Маркета дефицит на основные процессоры новой линейки AMD действительно заканчивается.
Речь идет о 6-ядерном Ryzen 5 5600X и 8-ядерном Ryzen 7 5800X: оба эти процессора отлично показывают себя в тестах и обгоняют конкурентов от Intel с аналогичным числом ядер, при этом они работают на большинстве плат с текущим сокетом AM4 после обновления BIOS. Так, если в декабре и феврале за младшее решение в новой линейке просили порядка 33-35 тысяч рублей, то в феврале цена на него резко провалилась к 27 тысячам рублей, а сейчас самый низкий ценник на Ryzen 5 5600X составляет около 22 тысяч рублей — на 15% ниже рекомендуемой AMD стоимости.
Аналогично Ryzen 7 5800X, который еще месяц назад стоил почти 50 тысяч рублей, теперь продается в среднем дешевле 40 тысяч, а минимальная цена находится на уровне 33 тысяч рублей, что опять же ощутимо ниже рекомендуемой стоимости.
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