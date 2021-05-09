





Исторически компания Samsung выпускает свои топовые смартфоны в двух версиях: с собcтвенными SoC Exynos и c SoC Qualcomm Snapdragon. И хотя корейский техногигант старается не делать между ними различий, на деле многие пользователи отмечают, что версии с SoC Snapdragon показывают лучшую долговременную производительность и автономность при меньшем нагреве.При этом Samsung традиционно выпускает «правильные» версии смартфонов на SoC Snapdragon только в США и Китае, остальные страны, в том числе и Россия, вынуждены довольствоваться моделями с Exynos. И Galaxy S20 FE исключением не стал: изначально он продавался в России в версии G780F с поддержкой LTE и SoC Exynos 990.Однако эта модель оказалась достаточно проблемной, и теперь Samsung поменяла свою политику: в некоторых странах, таких как Россия, Малайзия и Германия, в продажу поступила версия G780G на базе SoC Snapdragon 865, но в упрощенном варианте без поддержки 5G. Впрочем, в РФ таких сетей практически нет, поэтому отсутствие поддержки 5G сложно назвать критичным недостатком.Новая модель Galaxy S20 FE уже поступила в продажу в России и доступна, например, в сети магазинов «Связной». Доступно 6 расцветок и две версии, с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ за 49 990 рублей, и с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ за 55 990 рублей. Работает смартфон на Android 10, может похвастаться 6.4'' FHD+ AMOLED-дисплеем и тройной камерой.