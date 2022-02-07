



1 декабря 2021 года вступил в силу «закон о доступном интернете», предписывающий оператора предоставлять доступ к социально значимым сайтам бесплатно и без учёта трафика, даже когда у абонента нет денег на счёте. Закон начал исполняться только с начала февраля, и совсем не так, как задумывался изначально.



Список социально значимых сайтов значительно сократили — в него предполагалось включить 391 ресурс, но сейчас бесплатный доступ предоставляется только к «Госуслугам», а в дальнейшем — к «ВКонтакте». По данным источников Forbes, этот список не планируется расширять.







Источник Forbes, близкий к одному из операторов связи, заявил, что соцсети «ВКонтакте» следовало бы «обелить» свой контент, то есть избавиться от сомнительного контента (например, сообществ антипрививочников, порнографии и пиратской продукции). Кроме того, операторы хотели бы, чтобы администрация «ВКонтакте» провела аудит контента и выделила из него социально значимый. Источник «ВКонтакте» заявил, что соцсеть не планирует вносить изменения в свою работу.



Закон был принят по инициативе президента РФ Владимира Путина, который, выступая с посланием к Федеральному собранию в январе 2020 года, предложил реализовать в России проект «Доступный интернет», предусматривающий бесплатный доступ к социально значимым сайтам. По его словам, ни в одной стране мира, кроме России, нет ничего подобного.



По мнению экспертов, «Доступный интернет» в таком виде, как он реализован сейчас, мало кому интересен. Он поддержан всего тремя операторами мобильной связи («МТС», «МегаФон» и билайн) как дополнительная услуга и требует ручного подключения, то есть абонент может пользоваться либо любыми сайтами, либо только двумя («Госуслуги» и «ВКонтакте»). Для подключения этой услуги необходимо, чтобы абонент был идентифицирован через «Госуслуги», то есть ему нужно заранее подтвердить свою личность с помощью паспорта и СНИЛСа.







