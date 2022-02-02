Российские операторы сотовой связи начали исполнять «закон о доступном интернете» и предоставлять бесплатный и безлимитный доступ к социально значимым интернет‑ресурсам даже при нулевом или минусовом балансе. В проекте участвуют билайн, «МегаФон» и МТС, информация об этом размещена на их сайтах.



В настоящее время в реестре социально значимых ресурсов всего несколько сайтов, бесплатный доступ обеспечивается лишь к сайтам президента России и Госуслуг. В него включена соцсеть «ВКонтакте», но операторы пока не наладили доступ к ней в рамках исполнения закона. Всего в перечень включат более 390 сайтов.



Примечательно, что операторы усложнили пользование сайтами в рамках «доступного интернета». Чтобы получить возможность пользоваться веб-ресурсами из перечня, опубликованного на сайте Госуслуг, необходимо подключить услугу «Доступный интернет» в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении оператора, причём эта услуга действует всего сутки, после чего её нужно подключать заново, иначе доступ к социально значимым сайтам при нулевом или минусовом балансе будет закрыт. Не исключено, что законодатели внесут изменение в законодательство и обяжут операторов оказывать эту услугу по умолчанию без необходимости её подключения.



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