

Поисковик DuckDuckGo скоро обзаведется настольной версией собственного полноценного браузера. Об этом сообщает зарубежный ресурс Engadget со ссылкой на сам сервис.



Разработчик и генеральный директор DuckDuckGo Габриэль Вайнберг анонсировал скорый выход фирменного браузера для компьютеров. На данный момент версия для macOS уже находится на стадии активного тестирования, но Вайнберг пообещал, что браузер для Windows тоже обязательно увидит свет.



DuckDuckGo — поисковая система, которая базируется на принципах конфиденциальности личных данных. Её создатели утверждают, что этот поисковик не собирает никакой информации о пользователях, никак не отслеживает их активность в сети и не сортирует поисковую выдачу в рекламных или релевантных целях, отображая ее «как есть»









Главной особенностью настольного браузера от «утки» станет «волшебная кнопка» Fire — по ее нажатию приложение моментально закроет все активные вкладки и полностью очистит историю посещений. Помимо этого, Вайнберг пообещал, что его продукт будет гораздо быстрее, чем Google Chrome, так как будет требовать меньше оперативной памяти — этот факт уже доказан ранними тестами.



Еще известно, что браузер будет работать не на распространенной системе Chromium, а на «механизмах рендеринга, предоставляемых ОС» — иными словами, у пользователей macOS есть реальный шанс получить сторонний браузер, который будет работать также шустро, как нативный Safari.



На данный момент браузер недоступен для всех желающих, но версия для macOS выйдет в ближайшее время. Судя по всему, пользователи Windows получат новинку значительно позднее.



DuckDuckGo ранее уже объявил Браузер от «утки» уже существует для мобильных платформ — его можно скачать на устройства под управлением iOS и Android. Приложение официально размещено в Google Play Store и Apple App Store. До сих пор DuckDuckGo предлагал для настольных ОС, помимо собственно поисковика, только собственное расширение для Google Chrome и Apple Safari. Теперь же должно выйти полноценное настольное приложение, которое получит все фишки мобильной версии.Главной особенностью настольного браузера от «утки» станет «волшебная кнопка» Fire — по ее нажатию приложение моментально закроет все активные вкладки и полностью очистит историю посещений. Помимо этого, Вайнберг пообещал, что его продукт будет гораздо быстрее, чем Google Chrome, так как будет требовать меньше оперативной памяти — этот факт уже доказан ранними тестами.Еще известно, что браузер будет работать не на распространенной системе Chromium, а на «механизмах рендеринга, предоставляемых ОС» — иными словами, у пользователей macOS есть реальный шанс получить сторонний браузер, который будет работать также шустро, как нативный Safari.На данный момент браузер недоступен для всех желающих, но версия для macOS выйдет в ближайшее время. Судя по всему, пользователи Windows получат новинку значительно позднее.DuckDuckGo ранее уже объявил о двух новых функциях , которые находятся в разработке — на них даже можно подписаться в фирменном приложении, чтобы первыми их попробовать.





