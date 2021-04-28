В iOS 14.5 хватает изменений, весь список которых можно прочесть в одной из предыдущих статей. И одно из них достаточно любопытно: после обновления до этой версии системы на всех устройствах линейки iPhone 11 (то есть и Pro, и Pro Max тоже) автоматически заработала калибровка аккумулятора.
Увидеть это можно в Настройках > Аккумулятор > Состояние аккумулятора:
Повлиять тут на что-либо нельзя, все происходит в автоматическом режиме. Единственное важное дополнение — теперь рядом со процентом максимальной емкости есть значок звездочки, который говорит о том, что это значение сейчас достаточно приблизительно.
Поэтому мы предлагаем всем владельцам линейки iPhone 11 провести эксперимент: пишите комментарии со скриншотами текущей максимальной емкости, и через пару недель, когда калибровка пройдет, проверим, как она сработала и что изменится. Доступна эта возможность пока что только на iPhone 11 — возможно, Apple таким образом ее тестирует, и в будущем калибровка появится и на остальных смартфонах компании.
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11 Pro